Mamady Kaba au CNRD : « Il faut caresser la communauté internationale dans le sens du poil »

La semaine dernière, une mission de la CEDEAO était à Conakry pour constater l’évolution de la situation sociopolitique. Face à elle, le ministre des affaires étrangères et des guinéens de l’étranger ainsi que le ministre délégué à la défense nationale ont tenu des discours plutôt « nationalistes ». Pour le président de la ligue pour la démocratie et le droit en Afrique (LIDDA), il faut tenir des discours rassurants.

Selon Mamady Kaba, la transition étant une période délicate, les autorités devraient changer de discours. « Je pense que les autorités doivent améliorer la communication et éviter des discours nationalistes et autres qui nous isolent. Il faut caresser la communauté internationale dans le sens du poil, il faut fournir les efforts, poser des actes qui poussent la communauté internationale à nous soutenir davantage dans cette épreuve et non pas des discours qui suscitent la méfiance », a-t-il conseillé lors d’un entretien téléphonique qu’il nous a accordé.

Rassurer tout le monde, poser des actes qui parlent plus que les discours et caresser tout le monde dans le sens du poil, c’est ce que recommandé l’activiste qui croit que personne n’est de trop pour réussir cette transition. « C’est vrai que la Guinée est un pays indépendant mais en cette période particulièrement sensible, nous avons besoin de tenir compte de l’avis de tout le monde », a-t-il précisé.

Pour lui, sans la communauté internationale, il y aura des difficultés à passer cette étape que nous vivons. « Quelque soit la volonté et les capacités de la Guinée, nous ne sommes pas capables de réussir cette transition tout seul. Il faut la réussir avec tous les partenaires et pour cela, il faut tenir des discours qui les rassurent, qui les incitent à mieux travailler avec nous ».

Elisabeth Zézé Guilavogui