TRANSITION: La Guinée se construira avec tous ses fils (Amara Camara)

Au cours d’une de ses déclarations, le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition avait indiqué qu’il n’y aurait pas de recyclage. Un terme qui avait suscité beaucoup de réactions au sein de l’opinion publique. Si pour certains, cela signifiait tout simplement le bannissement des anciens collaborateurs du régime déchu dans le prochain gouvernement, pour d’autres, cette communication voudrait prétendre également une limitation des âges des candidats pour les prochaines élections. Invité ce lundi 1er novembre 2021 dans « Les informés, une émission diffusée sur les antennes d’Espace FM, Amara Camara, secrétaire général à la présidence, a apporté des précisions sur cette question polémique

Pour le membre du CNRD, aucun camp ne sera écarté lorsque la junte achèvera sa mission qui, rappelle t-il, est la refondation de l’Etat et l’installation des institutions républicaines. « Ce qui est clair, c’est que la Guinée se construira avec tous ses fils. Et quand cela sera compris, on évitera de dire ancien, nouveau ou prochain camp».

Parlant du sort réservé au président Alpha Condé, colonel Amara Camara a d’abord estimé que cela ne fait pas partie des sujets dont le CNRD compte commenter en ce moment. Ensuite, le secrétaire général à la présidence a réitéré les promesses que la junte avait faites après le coup d’Etat. « On préservera l’intégrité physique et morale de l’ancien président. Et là-dessus, on est formel et on s’emploiera à ça », tranche-t-il.

Aliou Nasterlin