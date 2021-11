L’Etat s’est désendetté auprès de la Banque Centrale de l’ordre de plus de mille milliards ( Lounceny Nabé)

C’est une nouvelle qui crée la surprise. Le changement de régime intervenu le 05 septembre dernier a eu un effet plutôt positif sur l’endettement de l’Etat. En effet, invité de l’émission « les grandes gueules » de ce mardi, Lounceny Nabé, gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée (BCRG) a annoncé que l’Etat guinéen s’est désendetté auprès de son institution d’un montant de l’ordre de plus de mille milliards GNF. « Le changement opéré le 5 septembre 2021 apparaît comme quelque chose qui a renforcé la confiance. Vous allez le constater. Du 5 septembre à date, l’Etat s’est désendetté auprès de la Banque Centrale de l’ordre de plus de mille milliards de francs. Comme conséquence, le franc guinéen qui était stabilisé depuis plus d’un an, s’est apprécié aussi bien au marché des bureaux de change qu’au marché inter bancaire bilatéral des devises de la Banque Centrale », a-t-il déclaré.

Elisabeth Zézé Guilavogui