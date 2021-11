LOLA : un homme tue deux personnes au cours d’une dispute avec sa femme

C’est une horrible fin de journée que la population de Guélémata, une localité située à 3 kilomètres de la sous-préfecture de Gama Bèrèma, dans la préfecture de Lola, a vécue ce mardi 2 novembre 2021. En effet, un homme en dispute avec sa femme a poignardé cette dernière puis blessé mortellement deux autres personnes venues tenter de s’interposer entre le couple.

Selon un citoyen vivant sur place joint au téléphone par Ledjely.com, l’auteur de ces crimes se nomerait Ali Doré. Sur les circonstances du double assassinat, notre interlocuteur a expliqué que comme tous mardis c’était le jour du marché hebdomadaire de Gama Bèrèma. « Donc, les gens sont venus des différents villages pour le marché (…) C’est aux alentours de 16h-17h qu’il y a eu une bagarre entre Ali Doré et sa femme à Guélémata. Lors de cette dispute, le mari a pris un couteau pour poignarder sa femme à deux reprises. Et quand elle a crié au secours, des gens sont venus pour s’interposer. Mais le premier monsieur qui est venu, âgé d’une quarantaine d’années, a reçu un coup de poignard au ventre, touchant ses intestins qui se sont vidés dehors. Il est mort sur place. Le deuxième qui a aussi tenter de secourir la femme a reçu un coup de couteau à la poitrine et un autre au ventre. Celui-ci aussi a succombé à ses blessures sur place. Entre-temps, la femme a pu s’échapper », a décrit ce citoyen.

D’après notre source, la femme a été admise au centre de santé de Gama Bèrèma pour y recevoir des soins. « Elle est sous perfusion à l’heure où je vous parle (20h, ndlr) », a-t-il assuré. Et de préciser : « Les autorités de Lola, le préfet, le commandant de la gendarmerie et le commissaire central de police, sont venues pour pour s’enquérir de la réalité. On ne sait vraiment pas les motivations de cet homme qui a tué deux personnes sur place et blessé grièvement sa femme. Après son acte, il a fui pour rentrer en brousse. Les jeunes et les agents venus de Lola sont à sa trousse. On espère que quand sa femme se rétablira, on saura réellement la cause de leur dispute qui a tourné au drame », a conclu notre interlocuteur.

Niouma Lazare Kamano, N’Zérékoré pour Ledjely.com