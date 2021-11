Conakry: l’atelier de vulgarisation de l’étude du cadre juridique et institutionnel des droits des femmes a démarré

Du 03 au 05 novembre 2021 se tient à Conakry un atelier de vulgarisation de l’étude du cadre juridique et institutionnel des droits des femmes en République de Guinée. Initiée par l’organisation Guinéenne de Défense des Droits de l’Homme et du Citoyen (OGDH) avec le soutien de l’Ambassade de France en Guinée, la rencontre regroupe une quarantaine de personnes (des journalistes et des professionnels de la communication notamment des artistes venus de Conakry et de l’intérieur du pays).

Pour Souleymane Bah, président du Bureau Exécutif National de l’OGDH, l’organisation de cet atelier, avec le soutien de l’Ambassade de France en Guinée et en partenariat avec Avocat Sans Frontières France, vise à informer et à sensibiliser les journalistes et les professionnels de la communication sur le cadre juridique et institutionnel de promotion et de protection des droits des femmes en Guinée par le biais d’un rapport d’étude menée par l’OGDH. « Certes, cette étude n’est pas exhaustive sur la problématique du droit des femmes en Guinée. Mais, elle constitue un bréviaire qui pourrait contribuer à l’enrichissement du débat sur la mise en œuvre du droit des femmes en Guinée. L’appropriation dudit rapport par des journalistes et des professionnels de la communication constitue un levier important pour renforcer la promotion et la protection des droits des femmes en République de Guinée », a-t-il déclaré.

« J’espère que cet atelier de vulgarisation vous permettra à vous les journalistes, à vous les communicants de dénoncer et informer sur la situation des droits des femmes en République de Guinée, à être mieux outillé pour traiter de ce sujet », a exprimé Jil GROSSE, chargée de mission de la coopération technique auprès de l’Ambassade de France en Guinée, assurant que ceci s’inscrit dans le cadre du soutien de leur ambassade à la société civile.

« Nous avons quelques projets aujourd’hui qui démarrent en termes de promotion et de protection et défense des droits humains et donc, nous avons évidemment un ancrage et un engagement tout particulier aux droits des femmes », précise Anne LUTUN, directrice générale de l’ONG Avocat Sans Frontières, partenaire de l’OGDH.

Pour cette première journée, la déclaration universelle des droits de l’Homme (DUDH), la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et les textes internationaux et régionaux en la matière ont été présentés aux participants, avec une approche participative. Il faut noter que l’objectif de cet atelier est de permettre aux journalistes et professionnels de la communication de s’approprier de l’étude du cadre juridique et institutionnel des droits des femmes en République de Guinée pour une meilleure vulgarisation.

Elisabeth Zézé Guilavogui