Les candidats malheureux du Concours du certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA) ont battu le pavé ce jeudi 04 novembre 2021 dans les locaux de la Cour d’appel de Conakry. Ces jeunes manifestaient pour contester contre les résultats du CAPA dont l’examen s’est tenu le 27 octobre dernier.

Dans leur mémorandum, ces jeunes exigent l’annulation des résultats du concours d’admissibilité du 27 octobre 2021 et la mise en place d’un nouveau jury indépendant et neutre, composé de sept membres.

Les manifestants ont été reçus par le bâtonnier Me Djibril Kouyaté, le président du barreau de Guinée. Au sortir de l’entretien Mamady Kaba, porte-parole des manifestants, fait le compte-rendu. « Nous sommes là ce matin pour voir monsieur le bâtonnier et les membres du conseil de l’ordre des avocats pour savoir quelle est la suite qui a été réservée à notre demande. Et le bâtonnier nous a dit qu’il n’a pas encore répondu, mais qu’il nous répondra ; sans toutefois donner une date. Et on lui a fait savoir que pratiquement l’examen oral pour les admis se passera aujourd’hui, mais il a dit que ce n’est pas lié. Et dans ce sens, on n’est pas d’accord (…) Il nous fait comprendre aussi que le jury a été composé de 7 membres, mais que c’est sa secrétaire qui a fait une erreur pour prendre 5 seulement. Nous, ce qu’on a vu dans le document, c’est 5 membres et jusqu’à preuve du contraire, la loi nous dit que c’est 7 membres qu’il faut. Mais c’est lui même qui a signé le document, il faisait parti du collège qui a statué étant le chef du barreau », a-t-il dénoncé.

Ces candidats malheureux ne comptent pas baisser les bras. Ils promettent de poursuivre leur protestation jusqu’à leur satisfaction. « Concrètement, nous voulons avoir une réponse venant du bâtonnier et nous irons voir d’autres autorités », a précisé M. Kaba.

Balla Yombouno