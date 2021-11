Ligue 1 Salam: la SAG et l’Académie SOAR se neutralisent, le Hafia tient sa première victoire

Entamée mercredi, la deuxième journée du championnat national de ligue 1 Salam s’est poursuivie ce jeudi 4 novembre 2021 sur les différents stades du pays. Au total, trois rencontres étaient au programme dont deux à l’intérieur du pays.

Au stade du 28 septembre de Conakry, le Horoya AC, champion en titre recevait le Satelite FC. Malgré une large domination des rouge et blanc de Matam, c’est sur un score nul et vierge que les deux équipes se séparent. Un match nul qui arrange Satelite qui cherche le maintien cette saison contrairement au Horoya qui veut encore remporter le titre.

Le Hafia FC qui avait été battu par le Fello Star lors du match inaugural de la saison se déplaçait à Kindia pour y affronter Loubha FC de Télémélé qui avait gagné son premier match de la saison. Ce sont les visiteurs qui ont remporté les trois points grâce à un doublé de Richard Nane. Malgré un but de Naby Laye Soumah intervenu peu après l’heure de jeu, Loubha s’incline (2-1).

A Kankan, l’Ashanti Anglo- Gold de Siguiri (SAG) accueillait l’Académie SOAR toujours au compte de cette deuxième journée au stade préfectoral M’ballou Mady Diakité glao de Kankan. Après les quatre-vingt-dix minutes, aucune équipe n’est parvenue à faire trembler les filets malgré de nombreuses occasions. Un résultat jugé satisfaisant par le coach de l’académie SOAR, Souleymane Camara Abedi : « On a dominé le premier match au Milo mais on a perdu. C’est pourquoi, j’ai dit à mes joueurs que le spectacle n’est pas le plus important mais la finition. On a eu des occasions mais on n’a pas pu marquer. Il y a des manquements que nous devons corriger au fil du temps, une fois à Conakry pour les prochains adversaires ».

Contrairement au Milo FC qui a pris six points en deux journées, la SAG compte deux points et son adversaire de la soirée, lui, a un seul point au compteur.

Michel Yaradouno