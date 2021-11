Ligue 1 Salam : une nouvelle victoire pour le Milo FC de Kankan

C’est une deuxième victoire pour le Milo football club en autant de matchs au compte de la ligue 1 Salam. Cet après-midi, l’équipe de la savane guinéenne s’est imposée face aux Éléphants de coleah sur le score de deux buts à un (2-1) au stade M’ballou Mady Diakité glao de Kankan.

C’est devant des milliers de supporters venus des vingt-sept quartiers de la ville de Kankan que les poulains de Mamadouba Sylla Gaucher se sont imposés face à ceux du coach Sam Diallo. Après une première mi-temps qui s’est soldée par un but partout avec une légère domination de l’équipe de Kankan, les Éléphants de Coleah ont plus ou moins maîtrisé la seconde explication.

Au retour des vestiaires, l’entraîneur du Milo a changé de système et dans les derniers instants, Kaba Sangaré plante son deuxième but de la journée de la tête. Un merveilleux but pour donner l’avantage aux bleus et blancs de Kankan.

Le Milo football club de Kankan totalise désormais six (6) points et se déplacera le week-end prochain à Conakry pour affronter l’ASK.

Michel Yaradouno Kankan pour ledjely.com