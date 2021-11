PALAIS MOHAMED V: les anciens dignitaires priés d’éteindre leurs téléphones

Au moment où nous publions cet article – 14h35 – la rencontre entre les anciens dignitaires du régime du président Alpha Condé et le Comité national du rassemblement pour le développement (CNRD) doit avoir commencé. En tout cas, la plupart d’entre eux ont déjà rallié le palais Mohamed V. Et au nombre des formalités qu’ils avaient à remplir, il y a l’extinction de leurs téléphones.

Dans la salle devant servir de cadre à la rencontre, on notait déjà la présence de l’ancien premier ministre, Ibrahima Kassory Fofana, et des anciens ministres, Dr Mohamed Diané, Tibou Kamara, Ibrahima Kourouma, Oyé Guilavogui, Ismaël Dioubaté, Mamadi Camara, Makanera Kaké, Domani Doré, entre autres. Etaient également là Hadja Nantou Chérif Konaté ou encore l’ancien président de l’Assemblée nationale, Amadou Damaro Camara.

Avant d’accéder à la salle, tous ont dû se soumettre à un contrôle via un détecteur des métaux. Dans un premier temps, on leur a intimé de s’abstenir de manipuler leurs téléphones. Puis, on leur a tout bonnement demandé d’éteindre leurs appareils.

Consigne que n’avait vraisemblablement pas bien entendue l’ancien ministre des Affaires étrangères, Ibrahima Kalil Kaba. En effet, alors qu’il effectuait un appel dans la salle, un agent des Forces spéciales l’a sèchement rappelé à l’ordre. « Monsieur, on vous a dit d’éteindre vos téléphones dans la salle et vous communiquez », lui a fait la remarque l’agent. Et l’ancien ministre de répondre : «

Personne ne m’a dit d’éteindre mon téléphone ». Finalement, il a également éteint son téléphone.

Si pour l’heure, on ne sait pas précisément ce pourquoi ils ont été convoqués, il convient néanmoins de noter que cette rencontre intervient au lendemain de la toute première conférence de presse animée par le parti de l’ancien président, Alpha Condé, depuis la chute de ce dernier, le 5 septembre 2021.

