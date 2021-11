Conakry Terminal acquiert quatre nouveaux portiques

Conakry Terminal, en charge de la gestion du terminal à conteneurs du Port autonome de Conakry (PAC), a présenté à la presse ce jeudi 4 novembre, quatre nouveaux portiques réceptionnés le lundi dernier. Une acquisition qui s’inscrit dans le cadre de l’agrandissement de sa flotte de portique de parc et dont la présentation officielle a donné lieu à une cérémonie à laquelle était notamment convié, le tout nouveau ministre des Infrastructures et des Transports, Yaya Sow.

Emmanuel Masson, le Directeur général de Conakry Terminal a dit toute la fierté qui est la sienne avec la réception de ces nouveaux portiques. D’autant que les nouvelles machines viennent renforcer, selon lui, la flotte de portiques de parc de l’opérateur portuaire. « Elles viennent compléter les huit qu’on a fait rentrer en 2018 et en 2020. C’est très important pour nous et pour tous les réceptionnaires en Guinée », déclare Emmanuel Masson. Qui, poursuivant, donne les avantages se rattachant à cette nouvelle acquisition : « Cela permet d’augmenter la rapidité de livraison des conteneurs. Les usagers du port, dans les mois et années précédents, se rappellent qu’on a eu une période de congestion qui a été intégralement résolue depuis le mois de février, grâce une productivité et des efforts pour maximiser les livraisons. » Et pour sa société, dit-il : « C’est très important de faire ces investissements parce que ça sécurise la chaîne logistique en Guinée… Cela représente un coût de 98 milliards, pratiquement 10 millions d’euros ». Mais puisque l’enjeu est de répondre au défi de la croissance des activités du port de Conakry, il promet que la dynamique des investissements sera maintenue. « On continuera d’investir au gré du besoin pour développer l’infrastructure portuaire et éventuellement faire un troisième quai », s’engage-t-il.

Après avoir fait le tour d’une partie du terminal, le ministre Yaya Sow a fait part de sa joie et remercié Conakry Terminal pour les « investissements qui sont de nature à augmenter, accroître la compétitivité de l’économie guinéenne et de l’entreprise ». Et justement, la compétitivité que les investissements du Groupe Bolloré peut conférer au port de Conakry lui semble indispensable. « Vous ne pouvez pas faire la croissance et le développement sans la compétitivité et le port est le facteur par excellence la compétitivité. Donc plus les capacités du port, grandissent plus la compétitivité de l’économie augmente, c’est pour cela que le gouvernement guinéen salue les efforts de Conakry Terminal ».

Plus loin, dans son allocution, le ministre a précisé qu’en guise de garantie, le gouvernement « fera signer des engagements parce que c’est une mission du ministre des Infrastructures et des Travaux publics de faire en sorte que tout ce qui est dans mon secteur qui favorise la compétitivité soit là et rentre dans le cadre de la refondation de l’État et de l’économie ».

A préciser que les portiques servent à ranger les conteneurs sur le terminal et à les charger sur les camions. En somme, ce sont des machines servent à gérer le stock des conteneurs.

Mariama Ciré Diallo