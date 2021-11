DECRET : Ousmane Gaoual Diallo, Abé Sylla et ‘‘Bill de Sam’’ dans le gouvernement de transition  

La dernière série de décret nommant les membres du gouvernement a été rendue publique tard dans la nuit du jeudi 4 au vendredi 5 novembre 2021 sur les ondes de la RTG. Désormais, le reste des ministres du gouvernement de transition dirigé par Mohamed Béavogui est enfin au complet. Parmi les sept derniers promus, Ousmane Gaoual Diallo, jusqu’ici coordinateur de la cellule de communication de l’UFDG, est désormais porté à la tête du ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat, Ibrahima Abé Sylla, président du NGR est ventilé au ministère de l’Energie et de l’Hydraulique et l’invité surprise Alpha Soumah ‘‘Bill de Sam’’ artiste et membre du FNDC prend les commandes du ministère de la Culture, du tourisme et de l’artisanat.

Liste des nouveaux ministres :

Moussa Magassouba, Ministre des Mines et de la Géologie;

Alpha Soumah (artiste) Ministre de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat;

Aminata Kaba, Ministre des Postes, des Télécommunications et de l’Économie Numérique;

Ibrahima Abe Sylla, Ministre de l’énergie et des Hydrocarbures;

Karamoko Diawara, Secrétaire général aux affaires religieuses;

Ibrahima ousmane Bah, Secrétaire général Adjoint aux affaires religieuses;

Ousmane ‘‘Gaoual’’ Diallo, Ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat.

Nous y reviendrons.

Kindi