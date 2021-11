LOLA: un présumé auteur d’un double meurtre, à Guélémata, mis aux arrêts

72 heures après les faits, le présumé auteur d’un double meurtre précédé par plusieurs coups de poignard donnés à sa femme qui est alitée à l’hôpital est enfin arrêté. Ali Doré, qui était en cavale, est finalement mis sous les verrous, apprend-on cet après-midi.

Joint au téléphone par ledjely, un citoyen de Gamabèrèma, a confirmé cette information. « Depuis qu’il a commis ce crime, il a pris la poudre d’escampette. Comme les gens étaient à sa recherche, finalement il a été retrouvé vers 14h-15h dans un campement par des jeunes de son village ce vendredi », relate Gamano Nomè

Et d’ajouter : « après son interpellation, il a été conduit au commissariat de police de Gamabèrèma où il est entendu maintenant. Mais très malheureusement il ne dit rien de sérieux. Parce que, quand on lui a demandé pourquoi il a fait ça ? Il a répondu que sa femme l’avait dit qu’il n’est pas un homme. Par rapport au cas des deux jeunes poignardés et qui sont morts sur place, il dit que ceux-ci sont venus lors de sa dispute avec sa femme le dire que ce qu’il est en train de faire n’est pas bon et ils ont commencé à le frapper. C’est ainsi qu’il les a agressé lui aussi mais qu’il ne sait pas si par la suite ceux-ci sont morts. Plus marrant encore, il dit qu’il ne connaît pas ces deux jeunes. Le commissaire a appelé Lola afin qu’on vienne le chercher », précise-t-il.

La femme qui a reçu plusieurs coups de poignard de la part de Ali Doré lors de cette dispute dans la soirée du 2 novembre, avait été évacuée d’urgence à Lola centre. Actuellement, elle est à l’hôpital régional de N’Zérékoré où elle est hospitalisée. Les deux jeunes tués pendant cette bagarre ont été inhumés, le 3 novembre dernier.

Affaire à suivre

Niouma Lazare Kamano pour ledjely.com