GUINEE : le gouvernement lance l’opération récupération des domaines de l’Etat

Les nouvelles autorités semblent enfin prendre en compte les recommandations qui leur suggèrent de mettre de la forme dans leurs actions. Ainsi, dans le chantier de la récupération des domaines de l’Etat, illégalement occupés par d’anciens commis de l’Etat, le premier ministre lui-même vient d’enclencher la dynamique. En effet, via un communiqué rendu public ce soir, Mohamed Béavogui demande tout d’abord aux anciens responsables qui étaient en place à la date du 5 septembre dernier, de libérer les domaines bâtis et non bâtis qu’ils occupent. Mais, dans un second temps, la mesure est étendue à tous les domaines de l’Etat illégalement depuis l’indépendance du pays.

Ci-dessous le communiqué

Il est demandé aux anciens ministres, anciens hauts fonctionnaires de l’état, membres des institutions dissoutes de libérer les domaines bâtis et non bâtis de l’état qu’ils occupent.

Par ailleurs, le gouvernement a entrepris l’inventaire de l’ensemble des biens immobiliers appartenant à l’état depuis 1958. Dans ce contexte, il est également demandé à tous les anciens ministres et anciens hauts fonctionnaires des institutions de la république, qui continuent à occuper les domaines bâtis et non bâtis de l’état de prendre attache avec le ministère de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire et le secrétariat général à la présidence de la république, qui sont chargés du présent communiqué.

Ledjely.com