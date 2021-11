SYLI NATIONAL : Naby Keita forfait, Guilavogui incertain pour les éliminatoires de la coupe du monde

Au compte des deux dernières journées des éliminatoires de la coupe du monde Qatar 2022, le Syli National de Guinée affronte la Guinée Bissau le vendredi 12 novembre 2021 au stade Général Lansana Conté de Nongo avant de se rendre au Maroc pour affronter les lions de l’atlas le mardi 16 novembre à Casablanca. La Fédération Guinéenne de Football, en négociation avec Didier Six pour une séparation à l’amiable, a confié les commandes de l’équipe aux adjoints du technicien français. Le duo Kaba Diawara-Mandjou Diallo a livré vendredi 5 novembre une liste de 24 joueurs convoqués pour ces deux rencontres sans enjeu pour le Syli déjà éliminé de la course pour les barrages de la coupe du monde Qatar 2022. Mais des mauvaises nouvelles commencent à tomber pour Kaba Diawara. Naby Keita, le capitaine du Syli, ne va pas honorer sa convocation. Le milieu de terrain guinéen ne s’est pas totalement remis de sa blessure contractée récemment en premier league avec son club, Liverpool et devra poursuivre sa rééducation a-t-on appris d’une source bien informée. Le joueur qui avait donné son aval pour rejoindre la sélection, s’est finalement rétracté. D’ici le 8 novembre, date à laquelle le regroupement va commencer à Conakry, Kaba Diawara devra trouver un autre milieu de terrain pour remplacer Naby Keita.

L’autre inquiétude concerne Morgan Guilavogui, le joueur de Paris FC ( D2 France, qui est convoqué pour la première fois en équipe nationale. Il est sorti sur blessure samedi, 6 novembre, lors du match opposant son club à Rodez à la 78e minute. Même s’il a rassuré par la suite via les réseaux sociaux qu’il n’avait rien de grave, il y a un doute sur sa présence.

Après mon échange avec Morgan Guilavogui, l'attaquant du Paris FC confirme sa présence au stage : "J'ai reçu un coup sur la cheville mais rien de grave, je serais présent à Conakry". @HassaneDjibrils @segadiallo @Moysekou pic.twitter.com/JquYJuHeUm — Alfa Barry (@alfabarryy) November 6, 2021

Ci-dessous la liste des joueurs convoqués

TMBB, ledjely.com