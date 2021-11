Enabel aide à renforcer les capacités de 20 hauts cadres sur la formulation des politiques publiques

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet ‘’Parcours d’accompagnement à l’acquisition d’un savoir-être et d’un savoir-faire dans la conduite publique’’, l’institut Royal Egmont Belgique en collaboration avec le Centre de perfectionnement administratif (CPA) du ministère du travail et de la fonction publique, a lancé ce lundi 8 novembre, un séminaire de formation à l’endroit de 20 hauts cadres guinéens sur le thème « formulation des politiques publiques ». L’initiative bénéficie d’un appui financier de l’Agence belge de développement (Enabel). La cérémonie de lancement a eu lieu dans les locaux du CPA en présence du ministre de la Fonction publique, Julien Yombouno et les représentants d’Enabel.

Le séminaire de cinq jours vise à accroître les connaissances des participants sur les typologies publiques, partager les étapes de la démarche de conception des politiques publiques, passer de la conception au suivi et à l’évaluation des politiques publiques et aussi partager des techniques et outils de suivi et d’évaluation des politiques publiques.

Massé Camara, Directeur général du Centre de perfectionnement administratif de la fonction publique en a profité pour présenter l’organisation de la formation, pour une meilleure assimilation par les participants. « La formation proposera une alternance de présentations théoriques et de cas pratiques amenés par la formatrice. Les participants seront amenés à faire des exercices en travaux de groupe et travailleront sur des cas pratiques de politiques relevant de leurs propres administrations. Les cas pratiques seront discutés lors la première journée de formation et les mêmes cas seront utilisés tout au long de la semaine pour faire évoluer à travers différents exercices », explique-t-il.

Le représentant d’Enabel, Verstraelen Krista, quant à lui, dit tout l’intérêt pour son organisation d’appuyer un atelier de formation à destination de ceux qui « doivent gérer les différents services de l’Etat et de ceux qui ont des fonctions importantes au sein de la fonction publique, tous ministère et tous services ».

Enfin, le ministre de la Fonction publique relève deux raisons qui l’ont incité à présider la cérémonie d’ouverture de l’atelier. « La première, dit Julien Yombouno, c’est qu’il (atelier, ndlr) est une nouvelle manifestation de la coopération entre la Belgique et la Guinée, et qu’il traduit parmi tant d’autres domaines d’expression de cette coopération, l’importance que nous attachons à un accroissement continu du renforcement des capacités des cadres. La deuxième est que la formation porte sur une thématique majeure pour la modernisation et le progrès d’une administration, je veux parler de la formulation des politiques publiques ».

Avant de lancer à proprement parler les activités de l’atelier, Julien Yombouno s’adresse aux participants : « Les contenus du thème riche et varié vous aideront à comprendre les étapes et la démarche de conception des politiques publiques, les typologies et les instruments, les courants d’analyse des politiques publiques ».

Balla Yombouno