Le nouveau ministre du Budget confère avec la Direction générale de la Douane

Le ministre du Budget s’est rendu ce lundi 8 novembre 2021 dans les locaux de la Direction générale de la Douane, dans le cadre d’une prise de contact avec les soldats de l’économie guinéenne. Mamadi Cissé en a profité pour expliquer à ces dernier le principe de la refondation de l’État prôné par le président Mamadi Doumbouya et son premier ministre afin que l’administration de la douane redouble d’efforts pour mobiliser davantage et sécuriser les recettes de l’Etat

C’est d’abord au tout aussi nouveau Directeur général des Douanes qu’il est revenu de faire part au ministre Mamadi Cissé, des dispositions prises par son service pour accroitre les recettes attendues de lui. « Ce matin, j’ai pris l’engagement en votre nom de faire des efforts pour améliorer le niveau de collecte des recettes au niveau de l’administration des douanes. Le mois de septembre, nous avons fait un peu plus de 80% par rapport au précédent mois. Au mois d’octobre, on a atteint les 90%. Et nous ferons tout possible pour que le mois en cours, on fasse 96%. »

« Cette mobilisation témoigne de l’ordre et de la discipline qui règnent dans vos rangs. Et j’ose croire et estimer ainsi que cette réaction positive va se traduire dans vos actes en termes de mobilisation des ressources », lui répond dans un premier ministre le ministre Mamadi Cissé. Puis, de poursuivre : « nous sommes en transition, mais nous ne sommes pas en transit. La transition ne devrait pas permettre à la machine de s’arrêter ». Et pour lui, autant il faut mobiliser les recettes, autant il faut travailler à leur sécurisation. C’est pourquoi il met particulièrement l’accent sur le renforcement de la digitalisation.

D’ores et déjà, il se dit convaincu de compter sur les ressources humaines de la douane guinéenne. « Le capital humain de la douane est un capital bien important, les cadres sont bien formés, les cadres aguerris et sont déployés sur toute l’étendue du territoire national », note-t-il.

Avant de prendre congé des douaniers, le ministre Mamadi Cissé promet : « nous mettrons tout en œuvre pour que les moyens qui doivent vous permettre d’atteindre ces objectifs soient mis à disposition. Parce que celui qui parle de résultats devrait parler de moyens. »

Balla Yombouno