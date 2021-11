Récemment, une série de documentaires intitulée Un Coup d’œil sur la Chine a reçu beaucoup d’attention après sa diffusion sur StarTimes. Cette série montre l’état actuel de la société chinoise et les progrès qu’elle a réalisés au cours des dernières décennies, donnant une nouvelle vision de la Chine.

De la lutte contre la pauvreté au développement économique, du développement des infrastructures à la culture, l’éducation et la santé, le développement industriel et agricole, le commerce, le commerce électronique et l’environnement, la 5G, les mégadonnées, et les changements et les sentiments des visiteurs de la Chine, la série se fait le témoin et explique la contribution remarquable du parti au pouvoir en Chine à la promotion de la coopération et du développement en Chine et dans d’autres pays.

Un Coup d’œil sur la Chine donne des exemples frappants pour illustrer la prospérité et les changements de la vie quotidienne des habitants de la Chine, y compris les itinéraires de voyage à Pékin en hiver, la vie d’un maître de kung-fu africain, l’arrivée des astronautes de Shenzhou-13 dans le module central de la station spatiale, les histoires de la faune de la province du Yunnan. Dans le même temps, un Africain vivant en Chine raconte des histoires sur : un étudiant international africain ayant chanté une chanson de rap en chinois pour saluer les réalisations en matière de vitalisation rurale et de développement social ; des représentants de la jeunesse africaine visitant les villages de Jiaxing et expérimentant la peinture sur châtaigne d’eau, les gâteaux au sucre et autres patrimoines culturels immatériels, etc. Le public peut accéder à diverses vidéos thématiques sur l’application de streaming StarTimes ON.

Outre des exemples de réussite économique, la protection de l’environnement et de la diversité biologique sont également présentées dans les documentaires. Alors que la COP 15 s’est tenue cette année en Chine, cela souligne les propos de Mme Elizabeth Mrema, secrétaire exécutive de la Convention sur la diversité biologique (CDB) : « La Chine a été l’un de nos plus grands pays donateurs pour le budget de base de la convention et protocole en particulier depuis 2019. Les efforts de restauration que la Chine a menés au cours de la dernière décennie représentent clairement un bon modèle pour les travaux futurs, en particulier dans le cadre de notre propre décennie de restauration des écosystèmes en cours sous les Nations unies. »

Le parti au pouvoir chinois a non seulement conduit la Chine vers la prospérité, mais a également stimulé le développement à long terme et stable des relations entre l’Afrique et la Chine depuis des décennies. Aux réalisations actuelles de la Chine et aux collaborations entre l’Afrique et la Chine, les représentants des partis politiques africains ont exprimé leurs vœux pour le centenaire de la fondation du parti au pouvoir en Chine et ont convenu que la Chine était un modèle à suivre pour de nombreux pays en développement, en particulier en ce qui concerne son grand succès dans la lutte contre la pauvreté, un succès digne de référence.