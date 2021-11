TAKOURA-KANKAN : un important lot de boissons impropres découvert par la gendarmerie routière

Une quantité importante de boissons impropres à la consommation de marque Soja, Vandam, ou encore Energy Drink, a été découverte ce lundi, dans la localité de Takoura, un village situé sur la nationale Kankan-Kouroussa. A la suite d’un appel anonyme, l’équipe de la gendarmerie routière de Kankan s’est rendue sur les lieux pour faire le constat.

Revenant sur les circonstances de la découverte, Commandant Alfred Bavogui, commandant de la gendarmerie routière revient sur les circonstances dans lesquelles il fut informé, « c’est aux environs de 13 heures que j’ai été alerté de l’existence d’une quantité importante de jus déversée à Takoura. Lorsque nous sommes venus sur les lieux, nous avons constaté que plusieurs personnes étaient en train de s’en procurer pour amener à Kankan ou dans d’autres villages voisins. Aussitôt informé, j’ai déployé une équipe qui est parvenue à interpeller trois véhicules et deux motos pleins de ces jus » explique l’officier.

Poursuivant son propos, Commandant Alfred craint que ces boissons causent des maladies à des citoyens, « ces jus peuvent causer beaucoup de maladies. Certes, on a mis mains sur ceux qui venaient à Kankan, mais plusieurs autres sont partis dans d’autres villages et à Kouroussa et seront revendus à moindre coût. Pour cela, il faut craindre la floraison des maladies » renchérit le gendarme.

Aux dernières nouvelles, une quantité considérable des boissons serait dans les mains de la brigade de recherche de Kankan pour l’ouverture d’une enquête et l’autre quantité aurait été incinérée la nuit dernière.

A rappeler que cette découverte n’est pas une première dans la région de Kankan.

Michel Yaradouno Kankan Pour ledjely.com