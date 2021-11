Abdoul Malick Koné DG de la Police : « Je m’engage à faire reculer les violences… »

En prenant fonction ce mercredi 10 novembre 2021, le nouveau directeur général de la Police, Abdoul Malick Koné, s’est engagé à défendre les citoyens contre toutes formes de violences et à également faire reculer les violences et incivilités. La cérémonie qui s’est déroulée dans les locaux du ministère de la Sécurité et de la protection civile sis à Coleah, a également connu la présence du directeur sortant, le Contrôleur général Ansoumane ‘‘Baffoé’’ Camara, mis à la retraite.

A la cérémonie de passation de service, le nouveau directeur promet de bien œuvré pour honorer la confiance placée en lui, « en m’efforçant d’être au compte des rigueurs, de respecter les lois et être à l’écoute, j’assumerai ma mission avec beaucoup de sérieux et d’honnêteté » dit Abdoul Malick Koné.

Poursuivant son intervention, il promet de faire de la lutte contre l’insécurité une priorité de sa direction, « la sécurité de nos concitoyens est le premier devoir de l’État (…) Je m’engage de les défendre grâce à l’engagement au quotidien des fonctionnaires placés sous mon autorité. Je m’engage aussi à faire reculer les violences, les incivilités, les trafics en tout genre, les rackets, le banditisme afin que chaque guinéen se sente en sécurité » renchérit l’officier.

In fine, il fait la promesse de rendre la police plus professionnelle et multiplier la formation au sein du corps.

Aliou Nasterlin