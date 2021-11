Circulation des camions dans la capitale: les autorités ont pris des nouvelles mesures

A travers un arrêté conjoint, les ministres de la sécurité et de la protection civile, des infrastructures et des transports ont pris des nouvelles mesures ce mardi 09 dans le cadre de la régulation de la circulation des gros porteurs dans la ville de Conakry.

Et ledit arrêté précise que « Du lundi au vendredi, interdiction de circuler pour tous les gros porteurs de 5H à 10H et les soir de 16H à 20H. Par dérogation à ces dispositions, les véhicules de transport d’hydrocarbures sont autorisés de circuler de 8H à 19H sous réserve de la présentation d’une copie d’un bon de chargement liquidé. Il est formellement interdit aux véhicule de transport d’hydrocarbures chargés de stationner dans le parking de la société guinéenne de pétrole et le long des routes. Tout contrevenant à ces mesures sera sanctionné conformément à la règlementation en vigueur. La direction centrale de la police routière est invitée à prendre toutes les dispositions adéquate pour l’application de la présente mesure ».

Balla Yombouno