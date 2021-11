« Je n’ai rien appris de nouveau », quand Aliou Condé repart déçu de la rencontre avec le MATD

La réunion de partage d’informations avec les principaux acteurs de la transition à démarrer ce mercredi 10 novembre au palais du peuple. Les premiers acteurs à être reçus étaient ceux de la classe politique guinéenne. Mais on ne peut pas dire que les choses se sont passées. En tout cas, Aliou Condé, qui conduisait la délégation de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) en est reparti très déçu.

En témoigne sa réaction à la sortie de la rencontre : « Je n’ai rien appris de nouveau, on n’a rien communiqué. On n’a fait que l’explication de texte et des directives. Nous ne sommes pas associés au débat sur la question. Ce n’est pas de façon inclusive ».

En effet, selon lui, l’inclusivité suppose des échanges, des concertations.« Dès qu’on dit que c’est inclusif, le problème est posé à vous. Tous ceux qui ont pris le pouvoir et vous-même, vous vous mettez autour de la table ensemble, vous discutez de la question, c’est ça l’inclusivité. Mais sinon là, c’est une directive, on reçoit des instructions, voilà dans quelle direction, il faut aller, on vous dit vous suivez ou vous laissez ».

Balla Yombouno