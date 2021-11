Ministère de la jeunesse et des sports : le nouveau chef du département propose des directives à ses collaborateurs

Nommé le 2 novembre dernier, le nouveau ministre de la Jeunesse et des Sports, Lansana Béa Diallo, a été officiellement installé ce mardi, 9 novembre 2021 dans ses fonctions et ce, en présence de plusieurs cadres de son département.

Selon Lansana Béa Diallo, son combat depuis des années pour la Guinée, c’est de voir la jeunesse pouvoir émerger, pour mériter la place qu’elle doit occuper dans ce monde. « Donc, je suis vraiment conscient du grand chantier qui est là et je suis très fier de retrouver une belle équipe, très dynamique, un peu moins jeune et on va collaborer ensemble pour atteindre nos objectifs parce que sans objectif, il est difficile d’avoir une vision et sans vision, il est compliqué de travailler sur un projet » à t-il indiqué

Dans son discours de prise de fonction, le ministre de la jeunesse et des sports a mis l’accent sur 7 valeurs fondamentales avec lesquelles son ministère va travailler qui sont entre autres la détermination, l’abnégation, la sincérité, la transparence, l’honnêteté, le travail et surtout le plaisir. « Face aux défis qui nous attendent, nous garderons un œil attentif sur tous les objectifs à atteindre. Mais, malgré l’expérience et l’expertise au sein de ce ministère, sans la mise en place d’outils et dispositifs au bénéfice des jeunes, que ce soit en matière d’emploi, de formation professionnelle et ou des sports, je suis convaincu que nous ne pouvons entamer quelque démarche que ce soit », a-t-il mentionné. Poursuivant son allocution il ajoute « la période de transition que nous vivons actuellement doit être celle qui marque la volonté de tous de lancer une vision nouvelle pour l’émergence d’une Guinée nouvelle. Ainsi, nous allons travailler ensemble afin que la jeunesse guinéenne soit le premier animateur du développement économique du pays car, plus que jamais, il est primordial de faire en sorte que les jeunes de ce pays cultivent un esprit ambitieux, résilient et déterminé. Mais, ces mots sont vains si on n’a pas foi en soi, en sa capacité, à l’intérêt de participer pleinement au développement de notre pays», a précisé l’ancien boxeur international.

Pour finir, il affirme qu’un de ses objectifs sera de permettre à toutes les guinéennes et tous les guinéens de pratiquer le sport. « Avec mon équipe, nous rencontrerons toutes les fédérations afin de poser un diagnostic et se fixer ensemble les objectifs pour que chacune d’elles puissent développer son sport et le rendre accessible à toutes les guinéennes et tous les guinéens. Et, on fera tout pour que ceux qui prendront le relai puissent inaugurer plusieurs autres infrastructures polyvalentes et lancer la CAN 2025», a t-il rassurer.

Mariama Ciré Diallo