N’ZEREKORE: la caravane pour promouvoir l’inclusivitéet la cohésion sociale en Guinée est lancée

C’est dans le souci de maintenir la paix et la cohésion sociale surtout en cette période transitoire que les nouvelles autorités guinéennes en collaboration avec le système des nations unies ont procédé ce 10 novembre 2021, au lancement d’un projet axé sur l’inclusivité et la cohésion sociale. C’est la région de N’zérékoré qui a servi de cadre au lancement de ce projet qui va couvrir dix villes de la Guinée mais aussi des pays de la sous-région comme le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire et le Niger.

Cette cérémonie de lancement s’est déroulée en présence du représentant spécial du secrétaire général et chef du bureau des nations unies pour l’Afrique de l’ouest et du Sahel, du ministre guinéen des affaires étrangères ainsi que de plusieurs ambassadeurs accrédités en Guinée notamment ceux de la France, des Etats Unis d’Amérique.

Dans son discours de bienvenue, le maire de la commune urbaine de N’zérékore, a commencé par remercier le gouvernement guinéen et ses partenaires pour le choix porté sur sa ville afin d’abriter le lancement de ce grand projet. Selon Moriba Albert Delamou, « la promotion de l’inclusion et la cohésion sociale en Guinée s’inscrit dans la dynamique de la transition qui consiste à créer des espaces d’échanges et de dialogue à l’échelle locale. Cela pour débattre des préoccupations, identifier les solutions endogènes pouvant faciliter une transition pacifique et inclusive. La commune urbaine de N’Zérékoré en évoluant dans cette trajectoire soutient le CNRD ».

Prenant la parole pour la circonstance, le coordonnateur résident du système des nations unies en Guinée est pour revenu sur le pourquoi de cette caravane. « Cette caravane culturelle vise à sensibiliser les communautés sur la paix, les droits de l’homme et le vivre ensemble par le biais de la culture. C’est aussi une caravane qui favorisera une plus grande participation des jeunes, des femmes et filles dans la gouvernance locale et la prise en compte de leurs besoins et préoccupations dans les plans de développement locaux », a indiqué Dr Vincent Martin. Avec ce contexte de transition en Guinée, on espère que ce projet va permettre aux Guinéens de s’unir, de s’aimer et de cultiver la paix entre eux, martèle le coordonnateur résident du système des nations unies en Guinée.

Au nom du secrétaire général des nations unies, le chef du bureau des nations unies pour l’Afrique de l’ouest et du Sahel a fait savoir: « C’est dans le cadre de la prévention des conflits et de la consolidation de la paix que le système des nations unies a pris cette initiative d’accompagner les pays de la sous-région dans leurs efforts de renforcement de la paix, la cohésion sociale », a souligné Mahamat Saleh ANNADIF. Parlant du choix de la ville de N’zérékoré, pour lancer ce projet sous-régional, le chef du bureau des nations unies pour l’Afrique de l’ouest et du Sahel précise. « Le choix de la région de N’zérékoré pour abriter cette cérémonie officielle de lancement de ce projet de cohésion sociale en République de Guinée n’est pas fortuit. N’zérékoré est dans ce contexte une localité pouvant servir d’exemple en ce qui concerne la cohésion sociale, l’intégration entre communautés nationales et étrangères. Il suffit de se rappeler la signature dans cette cité le 19 novembre 2013, d’un pacte de non agression intercommunautaire et de cohabitation pacifique, avec l’implication des autorités coutumières, des acteurs sociaux, des organisations de la société civile, des communautés. Ceci, est une bonne pratique à mettre en œuvre, à valoriser et à renforcer car, c’est un modèle de bon exemple à appliquer ailleurs. C’est le lieu de rappeler toute la disponibilité des Nations unies et tous ses partenaires à accompagner la Guinée pour mener à bien la transition positive en cours pour un retour à l’ordre constitutionnel de façon apaisée et inclusive », dira le diplomate onusien.

En présidant ladite cérémonie, le ministre guinéen des affaires étrangères a tout d’abord reconnu les efforts des Nations unies en faveur de la Guinée. Par ailleurs, Morissanda Kouyaté a mis l’occasion à profit pour inviter les guinéens notamment les jeunes à lutter contre la division. « Merci au système des nations unies, votre présence ici prouve que la Guinée est toujours soutenue par les partenaires. Je voudrais au nom du président de la transition et du premier ministre demander aux jeunes de combattre l’esprit maléfique de la division ethnique. Je suis désolé d’en parler mais le mot que je haie le plus, c’est le mot ethnie. Donc vous les jeunes, aidez la transition en marchant les mains dans les mains. Vous n’avez qu’un seul ennemi à abattre. C’est le sous développement surtout la division. Nous devons rassembler notre pays, c’est ça l’esprit de la transition », a invité le ministre des affaires étrangères.

La cérémonie a pris fin par une visite guidée dans l’enceinte de l’Université de N’zérékoré qui a servi de cadre à cette cérémonie.

Niouma Lazare Kamano pour ledjely.com