« Il n’y aura pas de fusils, pas d’armes létales dans le maintien de l’ordre » Abdoul Malick Koné, DG Police

Le nouveau directeur général de la Police nationale, Abdoul Malick Koné, fait de la restauration de la relation de confiance entre son institution et les populations, une de ses priorités. Visiblement conscient de la nécessité à améliorer la réputation écornée des services de police aux yeux des populations, il assure que le maintien d’ordre se fera avec professionnalisme. Très concrètement, dit-il notamment ce mercredi chez nos confrères de Djoma FM, dans l’émission ‘’On refait le monde’’, il n’y aura pas d’armes létales dans les manifestations.

Faisant mention du maintien d’ordre à l’occasion d’une quelconque manifestation ou de trouble à l’ordre public, l’ancien directeur central de la police judiciaire se veut rassurant.

« Je n’apporte rien de nouveau, c’est plutôt la méthode de travail qui va changer. Nous allons travailler avec la déontologie de notre métier qui est notre Bible et notre Coran. Pour ce qui est du maintien d’ordre, c’est le point le plus sensible de la Police, il est l’un des éléments fondamentaux de la constitution. Lorsqu’il y aura trouble à l’ordre public, nous viendrons avec les armes conventionnelles. Nous viendrons avec des méthodes conventionnelles, nous viendrons avec des battons de défense, pas avec des fusils, pas avec des armes létales » a indiqué le Commissaire divisionnaire.

