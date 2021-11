KANKAN : le représentant pays d’UNICEF échange avec le gouverneur

C’est dans les locaux du bureau du gouverneur de la région administrative de Kankan, le général à la retraite Aboubacar Diakité, que la mission de l’UNICEF conduite par le représentant pays de l’institution onusienne, a été reçue ce jeudi 11 novembre 2021. Pierre N’gom était porteur d’un message de félicitations à l’endroit du nouveau gouverneur. Il tenait en œuvre à réitérer la disponibilité de son institution à accompagner le pays dans la protection des enfants

Après la région de Labé il y a quelques jours, la mission de du Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) est en séjour de travail dans la région de Kankan. Ce matin, la délégation que conduit le représentant-pays de l’institution s’est rendue au gouvernorat afin d’échanger avec le général à la retraite Aboubacar Diakité et son cabinet. Devant les cadres de la région, Pierre N’gom s’est exprimé en ces termes : « Notre visite de ce matin se veut courtoise et fraternelle. Nous vous félicitons aussi pour cette marque de confiance placée en vous pour conduire cette grande région et nous vous souhaitons pleins succès. UNICEF réitère de nouveau sa ferme volonté de continuer son travail qui est la protection des enfants. Nous sommes convaincus que votre appui ne fera pas défaut ».

Très marqué par la démarche et conscient des efforts que consent l’UNICEF dans la région, le gouverneur, à son tour, s’est réjoui des actes posés : « Ils sont déjà visibles sur le terrain. Votre équipe locale est toujours avec nous pour la mission pour laquelle ils sont là. Nos communautés sont aujourd’hui satisfaites de l’intervention de l’UNICEF ». En conséquence, assure-t-il : « Nous, en tant que représentant de l’État dans ces circonscriptions, serons toujours prêts à travailler avec vous, matin, midi et soir ».

Il convient de noter que plus tard dans la journée, la mission aura une séance de travail dans les locaux du système des Nations unies avec l’ensemble des partenaires sectoriels de la région qui bénéficient de l’appui technique et financier et l’institution.

Michel Yaradouno Kankan pour Ledjely.com