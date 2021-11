Affaire tables-bancs au Lycée-collège de Koundjan : le problème est résolu (DPE)

Près de deux semaines après l’avalanche des critiques suite à la publication sur les réseaux sociaux des images sur lesquelles on voyait des élèves assis à même le sol pour suivre des cours, des dispositions urgentes ont été prises par les responsables en charge de l’éducation de la préfecture de Mandiana. C’est l’assurance donnée par le directeur préfectoral de l’éducation ( DPE) à la rédaction du djely.com basée en Haute-Guinée.

Les images en question montraient des élèves admis au certificat d’études primaires. Ces élèves du Lycée- Collège de Koundjan étaient confrontés à un manque criard de tables-bancs au début d’année scolaire. Georges Guilavogui, directeur préfectoral de Mandiana a d’abord tenu à faire une mise au point par rapport à ces images. « Ce sont des images très choquantes et quand nous les avions vues, nous étions trop touchés. Mais les gens sont vite allés en besogne. Les tables étaient en confection mais vous savez quand vous quittez un cycle pour un autre, on a hâte de se retrouver dans une nouvelle situation. Ces élèves étaient juste venus pour reconnaître leurs salles ».

Il assure que ce problème est entièrement résolu. « On nous a aidé à avoir les bancs, c’est la société minière de Mandiana, la mairie de Koundjan, les bonnes volontés et aujourd’hui, le défi est relevé et ces images constituent un lointain souvenir maintenant. Merci surtout à la presse de faire attention à tout et cela prouve que nous ne sommes pas isolés ».

Malgré sa détermination à relever le secteur éducatif dans sa juridiction, notre interlocuteur nous fait savoir qu’une trentaine d’écoles se trouveraient en cabane dans la préfecture de Mandiana.

Michel Yaradouno, de retour de Mandiana pour ledjely.com