Armée : le colonel Mamadi Doumbouya donne des nouvelles instructions

En marge de la prestation de serment de plusieurs officiers guinéens ce lundi 15 novembre, le président de la transition, a invité ces officiers promus au strict respect de leur engagement et de rompre avec les anciennes pratiques qui ternissent l’image de l’armée guinéenne: « Je m’adresse aux intendants militaires, sachez quand même que quand on parle de sédentarisation pour ceux qui sont confirmés, nous avons un règlement, il y a le statut particulier des officiers qui est très clair là-dessus. On ne peut plus faire plus de 3 ans au même poste, c’est écrit. Nous devons laisser aussi la place à ceux qui viennent après nous. Après avoir juré sur le coran ou la bible, vous acceptez d’arrêter de soutirer de l’argent ou des biens dans les mains des citoyens en vue de leur recrutement. Nous allons aussi arrêter le recouvrement illégal des 10% des montants dans les unités de gendarmerie qui sont suivis, ça ne donne pas une bonne image à la gendarmerie et en même temps la commercialisation des missions régaliennes de la gendarmerie à savoir le déploiement des agents dans les lieux privés. Donc souvent il y a l’exigence de paiement de plainte aussi, de convocation, l’exécution des décisions judiciaires. Je pense qu’il faut arrêter avec ça. Et les actes de tortures infligées aux personnes interpelées par la gendarmerie, il faut arrêter. Le mauvais usage des véhicules de service de la gendarmerie à savoir dans les baptêmes et mariages. Je voudrais que les commandants d’unités veillent sur ça, parce que nous ne voulons plus voir ça. Le commandant, le ministre de la défense, vous avez la mission de veiller sur ça. L’usage aussi modéré des klaxons dans les embouteillages, il faut qu’on respecte d’abord les règles, parce que s’il n’y a pas d’urgence ou de danger, on n’a pas besoin d’abuser avec les klaxons ou les sirènes qu’on a souvent. Et l’arnaque des usagers de la route surtout en campagne, parce que souvent, les hommes abusent dès fois ».

Balla Yombouno