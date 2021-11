Arrêtez de nous raconter des histoires ! (Libre opinion)

Le président Alpha Condé n’étant plus aux affaires, le débat sur son bilan commence à se mettre en place. Si beaucoup s’accordent à reconnaître que la gestion de l’ancien président n’était pas des plus exemplaires, par contre, l’opinion demeure divisée sur sa responsabilité. Ainsi, comme on peut le voir à travers un témoignage anonyme d’un ancien ministre, publié par nos confrères d’Africaguinee, il y en a qui en veulent davantage à l’entourage d’Alpha Condé qu’à ce dernier. Les tenants de cette thèse, trouvant qu’Alpha Condé a été trahi par ses collaborateurs, vont jusqu’à soutenir que l’ancien président avait pris conscience de la duperie dont il était victime et qu’il s’était inscrit dans la dynamique d’un authentique changement. Mais cette version de l’histoire a particulièrement le don de sortir l’imam Seny Facinet Sylla, de son ses gongs. L’ancien secrétaire général adjoint des Affaires religieuses ne veut, quant à lui, trouver aucune circonstance atténuante à l’ancien chef de l’Etat. Ce serait, à ses yeux, se moquer de l’intelligence de l’opinion publique, que vouloir lui trouver des excuses.

Ah oui ! Alpha trahi par ses proches ! Quelle énormité ! Que du bluff ! Allez-vous enfin arrêter d’insulter l’intelligence du pauvre peuple de Guinée ? De grâce, arrêtez les balivernes du genre Alpha s’apprêtait à faire amandes honorables. La saine raison retient définitivement d’Alpha une gestion calamiteuse, une gouvernance de malheur caractérisée par l’incompétence, la violence et l’arrogance.

Regardez l’échangeur de Kagbélen avec son envergure et le temps imparti à sa réalisation. Il est simplement monstrueux d’entreprendre un ouvrage aussi robuste, sans aménager la moindre voie de dégagement pour les usagers de la route. Cela, c’est du Alpha. Allez imaginer le degré de peine physique et psychologique, de perte de temps et de biens subies par les populations à cause du nombrilisme et de l’incurie de ces rapaces qui nous tenaient en coupe réglée.

Arrêtez ces témoignages de mauvais goût. La justification du crime est pire que le crime. Arrêtez de nous raconter des sornettes à dormir debout. Espérez-vous continuer à endormir la Conscience des gens avec ce genre de fable ? Non ! La page Alpha est à jamais tournée. Préoccupez-vous plutôt de la reddition des comptes pour les onze années de vie volées au peuple. Vous les paierez. Ne serait-ce que pour la jurisprudence, vous serez jugés.

Allah est invoqué à donner une bonne inspiration au CNRD pour la bonne guidance de la transition. Aameen !!!

La COVID19 est encore dans nos murs. Préservons-nous-en. Faisons-nous vacciner. Continuons à observer les gestes barrières.

Sény Facinet Sylla

Ancien Secrétaire général adjoint des Affaires religieuses