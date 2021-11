Droits des femmes : l’antenne de WILFP International lancé à Conakry

Dans le cadre de la promotion des droits de la jeune fille-femmes, de la justice sociale, la non-violence et la prévention des conflits, entre autres, la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté et (WILFP international), à travers ses membres, a présenté le groupe Guinée, ce lundi 15 novembre 2021. La cérémonie a eu lieu dans un réceptif hôtelier situé dans la capitale Conakry.

Après s’être félicitée du lancement de la section guinéenne, la présidente du groupe Guinée, Mabinty Soumah, a décliné les objectifs visés par son organisation, « nous venons pour redynamiser les choses dans le cadre de la promotion et de la défense des filles, des femmes, promouvoir la culture de non violences et prévenir la paix. WILFP International, notamment, la section guinéenne, compte s’investir de manière plus efficace pour rendre les femmes plus libres et décisives dans tous les secteurs d’activité, que ce soit en politique, les questions économiques, ou dans la gestion des crises (…) nous voulons que les femmes soient protégées et qu’elles restent des actrices incontournables de la société » dit la présidente.

Profitant de l’occasion, la vice-présidente de la section guinéenne de WILFP Guinée, quant à elle, a rendu compte d’une rencontre sous-régionale virtuelle à laquelle son institution était récemment associée, « lors de cette rencontre, nous avons évoqué la question de la masculinité [convaincre les hommes à rejoindre le combat des femmes]. Au cours de la rencontre, nous avons également dégagé des perspectives comme le renforcements des capacités sur la résolution 1325 du conseil de sécurité des Nations Unies à l’endroit d’un certain nombre de femmes », a rajouté Aïssata Camara.

Pour terminer, les conférencières ont précisé que plusieurs actions sont planifiées dans le cadre des objectifs assignés à l’antenne Guinée.

Ibrahima Kindi BARRY