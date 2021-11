Transition/ CNT: Yamoussa Sidibé et Asmaou Barry représentent la presse

Les associations de professionnels des médias ont choisi leurs représentants au Conseil national de la transition (CNT) ce lundi 15 novembre 2021, à travers un vote qui s’est tenu à la maison de la presse, à Conakry.

Asmaou Barry, de l’Association des professionnelles de la communication africaine (APAC- Guinée) et Yamoussa Sidibé, de l’Association des journalistes de (AJG) ont bénéficié de la confiance de la corporation. Le vote s’est déroulé sous la supervision d’un huissier de justice.

Yamoussa Sidibé s’est engagé à : « faire en sorte que les journalistes de Guinée soient présents à la prise de décision, que les journalistes guinéens soient présents dans cet objectif de refondation de l’Etat guinéen, qu’ils soient là pour travailler à assouvir les attentes de la population guinéenne. Parce qu’une fois conseiller au CNT, je ne serais plus là en tant que journaliste.. Et dans ce sens, je m’appliquerais à apporter quelque chose à la nation guinéenne et peut être plus loin que la nation guinéenne, plutôt à l’Afrique. En prenant de bonnes décisions, en faisant en sorte que la Guinée soit sous les projecteurs ».

Et Asmaou Barry, de dire ceci : « j’espère pouvoir relever le défi pour mériter la confiance qui a été placée en moi en ce jour ; en me désignant représentante de la presse au sein du CNT. Je le disais dans la salle, je comptabilise plus de 11 ans d’expérience dans le métier de journaliste et de communication mais cela me permets de voir tous les défis qui se posent aujourd’hui à la presse guinéenne, tous les problèmes qui assaillent la presse guinéenne. ».

Balla Yombouno