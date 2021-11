« L’acteur principal de ma libération, c’est le ministre Tibou Kamara » (Amdou Diouldé Diallo)

Emprisonné pour « offense au chef de l’Etat » en février 2021, après son passage dans une émission de la radio Lynx FM où il s’était exprimé sur le président Alpha Condé et les violences ethniques dans le pays, le journaliste sportif Amadou Diouldé Diallo a recouvré sa liberté en mai 2021. Si aucune information n’avait filtré sur les conditions de sa libération, le journaliste a fait savoir ce mardi 16 novembre que l’ex ministre de l’industrie et des PME a largement contribué.

C’est dans les « grandes gueules » d’Espace Fm qu’il a donné l’information. Selon Amadou Diouldé, Boubacar Yacine Diallo, président de la HAC s’est beaucoup battu mais c’est finalement Tibou Camara qui a réussi à le faire libérer malgré une farouche opposition de plusieurs cadres du RPG. « L’acteur principal de ma libération, c’est le ministre Tibou Kamara. C’est lui parce que Yacine seul ne pouvait pas, il n’a pas accès au président mais il s’est battu et il a dit au procureur: si vous le jugez au pénal et que ça soit sur une autre loi que la loi L002, il a mis même sa démission sur la table et il est allé, il a fait plus parce que tous les jours, il appelait ma femme et il envoyait la dépense à la maison », a-t-il témoigné.

Poursuivant, l’ex pensionnaire de la maison centrale fait savoir que le tollé par son incarcération au sein des nombreuses organisations internationales et associations de presse aura aussi joué en sa faveur. « Tibou quand on m’a arrêté, il a dit puisque vous l’avez arrêté, il ne reste pas à la maison centrale. Il faut l’amener à Ignace Deen. J’ai passé 52 jours à Ignace Deen et après, quand Damantang avait déjà annoncé la couleur pour dire que je serais jugé au pénal, c’est trois ou cinq ans, Tibou a dit non. Et c’est lui qui est allé voir le président pour dire vous nous créez des problèmes. Vous voyez déjà Reporters sans frontières, AIPS et tout, Amadou Djouldé il faut le libérer… C’est lui qui m’a sorti de prison. Ça je le dis haut et fort, c’est lui qui m’a sorti de prison contre la volonté de tous les caciques du RPG », a déclaré Amadou Diouldé.

Il faut rappeler que le journaliste a été libéré après 81 jours de détention.

Elisabeth Zézé Guilavogui