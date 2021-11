PROMO NOEL : StarTimes propose de nouvelles offres à ses clients

La société de télécommunication ‘’Startimes » a organisé hier lundi 15 novembre 2021, un point de presse à son siège de la minière dans la commune, de Dixinn. Ce à l’occasion du lancement de sa promo Noël 2021. L’objectif était de présenter cette nouvelle promo qui court du 15 novembre 2021 au 15 janvier 2022, avec à la clé une nouvelle formule de réabonnement et de nouvelles offres en termes notamment de séries.

Li Yao, la directrice marketing de Strartimes note que depuis l’implantation de sa société sur le sol guinéen en 2009, celle-ci, à l’approche de chaque fin d’année, fait une surprise à ses nombreux clients via de nouvelles offres de biens et services. Et cette année, les surprises se traduisent dans un premier via une formule exceptionnelle de réabonnement assortie d’avantages conséquents. « Pour le grand plaisir de nos clients, les abonnés du bouquet smart/basique peuvent recharger 30.000 GNF de plus et bénéficier d’un mois du bouquet de 140.000 GNF. Ou bien, ils peuvent recharger juste 100.000 GNF et bénéficier du bouquet classique/super de 140.000 GNF pour 1 mois. Pour les abonnés du bouquet super/classique, en rechargeant 140.0000 GNF, vous bénéficiez d’un mois du bouquet 140.000 GNF +un incroyable cadeau (écouteur, bracelet de sport, casque Bluetooth). Et les familles qui ne sont pas encore équipées des bouquets Strartimes pourront se réjouir de la baisse du kit décodeur HD complet qui passe à 40.000 GNF afin de permettre à chacun d’avoir un kit complet Strartimes » a-t-elle expliqué.

Et ces facilités sont d’autant à saluer que pendant la durée de la promo, de nouvelles séries sont également au programme des chaines du bouquet Startimes. C’est le cas de ‘’La fille du général ‘’ et de la ‘’la veuve blanche », qui jouent en exclusivité sur la chaîne Novela F.

En outre, les responsables de Startimes mettent à disposition un mécanisme de paiement dit flexible. Un mécanisme unique et « accessible partout et à tout moment. Une opportunité qu’offre Strartimes à ses abonnés en termes de réabonnement par jour, par semaine, ou par mois pour obtenir une économie maximale sur le coût de réabonnement », note, Joseph Kassi, responsable technique.

Il est à préciser que Startimes est un groupe international de médias d’origine chinoise. Implanté en Afrique, sa mission est de permettre à toutes les familles africaines d’avoir accès à la télévision numérique.

Mariama Ciré Diallo