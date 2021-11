SANTE: Sakoba Keita accusé de détournement de 529 millions de francs guinéens

La fédération guinéenne des associations des guérisseurs traditionnels et herboristes de Guinée accuse Dr Sakoba Keita, actuel directeur général de l’ANSS, d’avoir détourné plus de 500 millions destinés à leur formation. Elle demande l’aide des nouvelles autorités pour entrer en possession de ce montant.

Les tradipraticiens ont fait cette doléance ce mardi 16 novembre en marge d’une conférence à la maison de la presse, à kipé. Les faits remontent au temps d’Ebola selon Mamady Daman Traoré qui accuse Sakoba Keita , responsable de la coordination de lutte contre l’épidémie d’Ebola d’alors d’avoir détourné 529 millions de francs guinéens décaissés par l’OMS en 2014. Ce montant devait servir à former plusieurs tradipraticiens dans le cadre de la lutte contre Ebola. Ces six (6) dernières années, plusieurs démarches judiciaires ont été menées mais aucune n’a encore abouti. Avec l’arrivée du CNRD au pouvoir, les guérisseurs espèrent qu’ils seront rétablis dans les droits. « Depuis 2011 , la caisse de la fédération est vide. Sakouba keita a pris de l’argent à notre nom qu’il ne nous a pas donné. Nous voulons récupérer cet argent destiné à notre formation. Nous espérons que nous serons rétablis dans nos droits, parce qu’ avec les anciennes autorités rien n’a été fait ».

Moussa Diawara , le directeur national chargé des ONG nationales et internationales au ministère de l’administration du territoire et de la décentralisation est venu montrer le soutien de sa direction à cette fédération de tradipraticiens, qui selon lui, devrait jouir de toutes les opportunités au même titre que la médecine moderne . « Il existe une complémentarité entre la médecine moderne et traditionnelle. Il est important de ne pas oublier que les tradipraticiens sont beaucoup consultés par les populations à la base. A cause du fait qu’ils sont moins coûteux. Donc soutenir ces guérisseurs contribuera à sauver la vie de beaucoup de Guinéens ».

Asmaou diallo, ledjely.com