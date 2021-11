TPI DE KANKAN : deux citoyens condamnés pour abus de confiance

Poursuivis pour abus de confiance, chantage et complicité par l’épouse de l’ancien préfet de Mamou, dame Kanigbè Kaba et son fils Almamy Fofana sont désormais situés sur leur sort. Ils sont reconnus coupables et condamnés par le tribunal de première instance de Kankan ce 17 Novembre 2021.

Le juge a condamné dame Kanigbè Kaba à douze (12) mois de prison dont dix (10) avec sursis et à dix-huit (18) mois d’emprisonnement à Almamy fofana. Ils ont été condamnés solidairement au paiement de deux cents millions au titre principal pour le montant détourné et à cinq millions de dommages et intérêts.

Une décision juste Me Mamadi Doumbouya, avocat de la partie civile : « C’est avec satisfaction que nous accueillons cette décision. Cela prouve à suffisance que notre justice se porte plus ou moins bien. Aujourd’hui, notre cliente est satisfaite et son moral est au beau fixe ».

En ce qui concerne le montant de cinq millions pour dommages et intérêts, l’avocat inscrit au barreau de Guinée dit ne pas comprendre cette décision : « Nous allons nous concerter avec notre cliente parce que nous sommes trois cabinets constitués. On ne peut pas comprendre qu’un montant de deux cents millions destinés à des activités commerciales soit détourné, les activités anéanties, une procédure judiciaire entamée et qu’une décision judiciaire pour intérêts et dommages soit cinq millions de francs guinéens, c’est incompréhensible ».

Non satisfait de la décision du tribunal, l’avocat de la défense promet d’interjeter appel les prochains jours devant la cour d’appel. « On a montré aucune preuve à la barre. Si on décide comme ça, cela veut dire que la loi n’a pas été dite dans cette affaire. Il fallait qu’on exige la présentation d’une preuve de cinq cent vingt millions de francs guinéens », a lâché Maître Ibrahim Kalil Kanté.

Pour rappel, c’est le 5 septembre dernier que l’épouse de l’ancien préfet avait confié dit-elle un montant de cinq cent vingt millions de francs guinéens à son amie. Au moment de la restitution, celle-ci aurait détourné deux cents millions.

Michel Yaradouno Kankan pour ledjely.com