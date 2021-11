L’UNICEF dote les élèves de Ouré-Kaba d’une bibliothèque

En vue de développer le goût de la lecture des élèves, l’UNICEF a construit et équipé une bibliothèque dans la commune de convergence de Ouré-Kaba.

L’UNICEF dans son projet « Appui à l’amélioration de la lecture en zone rurale » a construit une bibliothèque dans la commune de convergence de Ouré-Kaba à 65 kilomètres de la ville de Mamou, en Guinée. Outre la construction de la bibliothèque, l’UNICEF a fourni des livres scolaires du primaire et du secondaire et de culture générale ainsi que deux ordinateurs, une imprimante et des batteries pour rendre opérationnelle, la bibliothèque.

L’objectif de cette dotation est d’amener les élèves de Ouré-Kaba à découvrir les livres de lecture autres que les manuels scolaires, à développer chez l’enfant, le goût de la lecture et l’esprit critique et créatif.

Le Maire de Ouré-Kaba, satisfait de cet appui de l’UNICEF, a tenu à remercier l’UNICEF pour ce don : « Cette bibliothèque est un bijou pour nous. C’est la première fois que notre commune reçoit ce genre d’appui et nous remercions l’UNICEF pour cela et son appui pour assurer le bien-être de l’enfant dans les domaines de l’éducation, la santé, l’Eau, Hygiène et Assainissement et la Protection ».

Plusieurs activités de sensibilisation ont été menées pour informer la population de l’importance de cette bibliothèque.

« Nous avons présenté les avantages que la lecture apporte à l’éducation des filles ainsi qu’aux garçons. Nous avons demandé aux parents d’accompagner cette initiative tout en encourageant les enfants à venir à la bibliothèque », a souligné Noumet Keita, Délégué Scolaire de l’Enseignement Elémentaire de Ouré-Kaba (DSEE).

Pour le bon fonctionnement de cette bibliothèque, les responsables de l’éducation ont trouvé un gestionnaire et un gardien. La bibliothèque scolaire est gérée par l’ancien délégué scolaire de la commune de Maréla, Samba Savané. « La bibliothèque ouvre du lundi au jeudi de 8h 30 à 16h 30 et les vendredis, elle est fermée à partir de 13h00. Je travaille bénévolement pour l’amour de la lecture et pour contribuer au développement des enfants de Ouré-Kaba. La fréquentation de la bibliothèque est libre et gratuite pour les élèves et les enseignants. Avant que les élèves ne choisissent les livres qu’ils veulent utiliser, je les enregistre en mentionnant leur adresse et numéro de téléphone pour éviter que les livres ne se perdent », a déclaré, Samba Savané, Gestionnaire de la bibliothèque.

Les enfants de Ouré-Kaba profitent de cette bibliothèque pour nourrir leurs esprits « je viens ici après l’école pour faire mes recherches et aussi apprendre les conjugaisons, apprendre à lire et compter. Je consacre mon temps à faire la lecture », explique Amadou Sadio Mansaré, élève de la 6ème année.

« Nous avons encouragé certaines filles à venir à la bibliothèque pour apprendre à faire des recherches, à traiter leurs devoirs, à faire le résumé d’un livre. Avant, je faisais mes recherches avec mon téléphone, mais maintenant, je me rends à la bibliothèque où je passe plus de temps à apprendre. Aujourd’hui, j’écris avec moins de fautes », nous confie Adama Oularé, présidente du club des jeunes filles leaders de Ouré-Kaba.

La bibliothèque, c’est avoir un choix presque infini de références. Et on apprend à partager et à respecter les biens d’autrui.

Aissatou Sadio CAMARA