FAYA MILIMOUNO : « La CEDEAO reste le partenaire le plus proche de la Guinée »

Même si le Colonel Mamadi Doumbouya s’était récemment opposé à l’envoi d’un émissaire [Ibn Chambas ndlr] de la CEDEAO en Guinée, d’une part, et que la démarche de l’institution sous régionale ait été remise en cause par la classe politique guinéenne notamment, le troisième mandat de l’ex président Alpha Condé obtenu au forceps, d’autre part, le président du Bloc Liberal, Faya Milimouno estime tout de même que la CEDEAO reste le partenaire traditionnel le plus proche de la Guinée. Il l’a fait savoir ce vendredi 19 novembre 2021, dans l’émission des ‘‘Grandes Gueules’’ de la radio Espace Fm, où il était l’invité.

« Il faut reconnaître que la Guinée est quand même en crise parce que nous sommes pas dans une situation de président élu. Nous avons des partenaires qui nous accompagnent. Il [Chambas] ne vient pas nécessairement faire une médiation, mais il peut quand même nous accompagner parce qu’on a besoin de certaines expertises. Même si nous indexons la même CEDEAO qui n’a pas pris ses responsabilités quand il fallait les prendre. Parce que nous avons beaucoup écrit à la CEDEAO pour qu’elle utilise les traités et les protocoles de l’institution pour empêcher que les changements constitutionnels en vue d’un troisième mandat aient lieu. On est allé jusqu’à Abuja pour solliciter auprès de la Cour de justice de la CEDEAO d’utiliser les instruments juridiques pour empêcher la modification ou le changement constitutionnel en Guinée. Jusqu’aujourd’hui, nous n’avons absolument rien entendu, mais elle reste le partenaire le plus proche de nous et qui doit nous accompagner. C’est son devoir et elle décide et définie la façon dont elle nous accompagne. Elle reste notre partenaire le plus proche» a brièvement lâché Faya Milimouno.

Elisabeth Zézé Guilavogui