5ème édition KATALA 224 : les lauréats enfin connus

Pour promouvoir la culture du mérite et récompensé les talents, la structure More and More, a organisé le samedi 20 novembre 2021, la 5ème édition de Katala 224. La cérémonie qui s’est déroulée dans un réceptif hôtelier à Conakry, a connu une forte mobilisation. Cette année, sur 21 personnes nominées, 7 ont été lauréates dans des secteurs différents dont le privée.

Expliquant l’objectif de l’évènement, la commissaire générale de Katala 224, Haba Elise Koïvogui, dit, « il y a cinq ans, l’agence More and More initiait le projet KATALA dans le but d’encourager les efforts et d’élever les ambitions de la communauté travailleuse de la Guinée. Aujourd’ hui, force est de constater qu’en activant ce circuit de récompense du travail individuel des uns et des autres, KATALA contribue fortement à la production de dopamine pour cette Guinée travailleuse ».

Durant, la rencontre a été caractérisée par une prestation artistique livrée par ‘‘Petit Kandia’’ artiste de la musique populaire et ‘‘Gwada Maga’’ de la musique urbaine.

La cérémonie a pris fin par la remise des prix aux 7 lauréats dont Djéssira Condé, directeur des programmes à la RTG, gagnant de la catégorie culture.

KINDI