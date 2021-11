GUINEE : l’occupation des domaines publics maritimes et bordures de cours d’eaux interdite

Dans un communiqué rendu public ce mardi 23 novembre 2021, conjointement signé par Ousmane Gaoual Diallo, ministre de l’Urbanisme de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire, de Mory Condé du MATD et Louopou Lamah de l’Environnement et du Développement durable, les occupations par des remblais des domaines publics maritimes, les bordures de cours d’eaux, sont formellement interdites à compter de la date de signature.

Cependant, les promoteurs titulaires de conventions sur ces domaines sont priés de rendre département de l’Urbanisme pour examen de leurs dossiers en rapports avec les autres départements signataires de la décision.

L’ensemble des services techniques et de sécurité desdits départements sont instruits à veiller à l’application stricte des présentes décisions.

Au final, les ministres disent compter sur la collaboration de tous les citoyens y compris les autorités en charge de l’exécution des instructions.

Ci-joint le communiqué.

communiqué conjoint du 23 nov 2021

Ibrahima K BARRY