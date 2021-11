KANKAN : voici pourquoi les cours sont interrompus à l’université Julius Nyerere

Depuis hier, lundi 22 novembre 2021, les cours sont interrompus à l’université Juluis Nyerere de Kankan. En cause, plusieurs points de revendication de la section locale du Syndicat national autonome de l’enseignement supérieur (SNEAESURS). Elle exige notamment le départ du pool financier et du secrétaire général de l’université. Ce matin, le premier responsable de la section universitaire du SNEAESURS est revenu sur les accusations qui pèsent sur le pool financier.

C’est un Mohamed Sacko, sans langue de bois qui s’est prêté ce matin aux questions du Djely. Parlant des malversations financières qui minent la plus grande institution d’enseignement supérieur de la Haute-Guinée, il a indiqué que « quand on parle de détournement [dans l’université], c’est le fait que les ristournes des services générateurs de revenus sont confisqués par le pool financier. C’est clair dans les protocoles de l’université que les 55% des revenus des montants regroupés doivent revenir aux services, mais ce n’est pas le cas. Quand vous prenez la scolarité avec les frais d’inscription et de réinscription, les frais d’inscription dans les bibliothèques, le service des études avancées, ce sont des services auxquels une bonne partie des montants mobilisés devraient revenir. Mais allez aujourd’hui, dans ces entités, elles n’ont rien dans les caisses et cela est l’œuvre d’une minorité. Grâce au syndicat, plus de cent millions ont été retrouvés ».

Et ce n’est pas tout, a-t-il poursuivi. « Nos enquêtes nous ont permis de savoir que l’uni-hôtel a fait une recette de plus de deux cents millions l’année dernière. Cette année, ils sont à plus de cent millions, mais dans les comptes-rendus, le pool financier parle de dix millions. On ne peut se servir de l’argent du public pour ses intérêts personnels ».

Pour ce qui concerne le secrétaire général, les responsables syndicaux l’accusent de complicité avec le pool financier. Aux dernières nouvelles, une autre réunion se tiendra ce mardi dans l’enceinte de cette université.

Michel Yaradouno, Kankan pour Ledjely.com