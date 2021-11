En Éthiopie, « les forces tigréennes visent Addis-Abeba pour mettre hors d’état de nuire Abiy Ahmed »

La guerre civile en Éthiopie est-elle en train de basculer ? La coalition armée autour du Front de libération du peuple du Tigré s’approche d’Addis-Abeba, la capitale éthiopienne. Le Premier ministre Abiy Ahmed mobilise ses partisans et se rend sur la ligne de front. L’effondrement guette-t-il la nation éthiopienne ?Patrick Ferras, chercheur pour l’Observatoire de la Corne de l’Afrique au CNRS, répondait aux questions de TV5 MONDE…

TV5MONDE : Qui sont les groupes qui s’opposent au gouvernement fédéral éthiopien ?

Patrick Ferras : Cette coalition est un mouvement de partis d’opposition régionaux, avec surtout deux grands mouvements. Le premier est le TPLF (Front de libération du peuple du Tigré, ndlr), qui est le plus puissant militairement, qui est organisé et qui a un programme, en quelque sorte. Le deuxième est l’Armée de libération oromo, qui est la partie armée du Front de libération oromo.

Ce mouvement est beaucoup moins puissant que le TPLF. Il a quelques éléments de programme mais il n’est pas du tout au même niveau que les Tigréens, comme tous les autres mouvement de cette coalition. Le TPLF pourrait faire sans les autres mouvements en réalité, mais le renfort des Oromo est important, parce que Addis-Abeba est en plein pays oromo.

Ces mouvements ont-ils tous les mêmes objectifs ?

Les objectifs de ces partis sont communs sur un point central, celui de faire quitter le pouvoir à Abiy Ahmed, le chef de l’État éthiopien actuel. Ensuite, ils ont une volonté de faire une sorte de gouvernement d’union nationale à partir de cette coalition, ce qui risque de survenir si Abiy Ahmed tombe.

Les autres partis autour du TPLF risquent d’être un peu à la marge, comme ce fut déjà le cas avec le Front démocratique révolutionnaire du peuple éthiopien (FDRPE, équivalent du mouvement tigréen du FLTP actuel, ndlr) en 1991 (année qui marque en Éthiopie la fin du régime marxiste du Derg, débuté en 1974, ndlr).

Depuis cet été, près de 400 000 personnes ont franchi le seuil de la famine. L’ONU estime qu’une centaine de camions d’aide devraient atteindre quotidiennement le Tigré pour subvenir aux besoins de la population, or seuls 15% de ce chiffre serait atteint. Le gouvernement éthiopien rend le TPLF responsable de ces difficultés d’acheminement, en raison de ses incursions dans les régions Afar et Amhara. Les autorités éthiopiennes sont cependant elles-mêmes également accusées d’entraver l’accès au Tigré.

Que peut-il se passe si la coalition parvient à s’emparer de Addis-Abeba, la capitale de l’Éthiopie ?

Je pense que cela signifiera qu’ils ont réussi à renverser Abiy Ahmed, parce qu’on le voit mal résister depuis une autre province. Sera t-il en prison, en fuite ou peut-être mort au combat ? Dans tous les cas, à partir de la prise d’Addis-Abeba par la coalition et la chute d’Abiy Ahmed, la guerre va diminuer en intensité.

Il est probable, que comme en 1991, la coalition licencie l’armée. Il restera alors quelques poches d’insécurité et de résistance, notamment à l’ouest du Tigré. Mais il y aura une nouvelle armée reconstruite à partir des mouvements d’opposition.

Les forces militaires mobilisées dans la guerre du Tigré

Depuis l’envoi de l’armée fédérale au Tigré le 4 novembre dernier, une panoplie d’acteurs sont impliqués dans le conflit.

L’armée fédérale éthiopienne

Elle compte quelque 140 000 hommes et constitue l’une des plus grandes armées permanentes du continent. Expérimentée, après avoir notamment combattu en Erythrée voisine et en Somalie, elle est équipée d’une force aérienne de combat et de drones armés. C’est l’attaque de son Commandement du Nord, selon les accusations d’Abiy Ahmed, par les forces du Tigré, qui a déclenché le conflit en novembre 2020.

Le FLPT

Le Front de libération du peuple du Tigré (FLPT) a dominé la scène politique éthiopienne pendant trois décennies avant d’être marginalisé avec l’arrivée d’Abiy Ahmed en 2018. Selon l’International Crisis Group, il pouvait possiblement compter, au début des combats, sur 250 000 hommes. Le FLPT dispose d’une force aguerrie par la lutte contre l’autocrate Mengistu Haïlémariam et le conflit en Erythrée à la fin des années 90. En mai 2021, il a été classé « organisation terroriste » par le pouvoir fédéral.

L’Erythrée

Après des mois de dénégation, Abiy Ahmed a finalement reconnu, en mars dernier, la présence de troupes érythréennes au Tigré. Le président du pays, Issaias Afeworki, est un soutien de M. Abiy, et un ennemi du TPLF. Les forces militaires érythréennes ont été accusées d’atrocités (pillages, viols, exécutions) commises au Tigré.

Les milices amhara

L’Amhara est la région frontalière du Tigré. Ses combattants y appuient les forces gouvernementales depuis le début du conflit. Elles ont notamment pris le contrôle de terres fertiles dans le sud et l’ouest du Tigré, des territoires revendiqués par les Amhara depuis un découpages régional effectué en 1991 par le TPLF au profit du Tigré. Les Etats-Unis ont qualifié cette campagne de « nettoyage ethnique », accusation réfutée par les autorités de la région.

Les forces spéciales régionales

Le 16 juillet 2021, les régions de l’Oromia, du Sidama et de la Région des Nations, nationalités et peuples du Sud (SNNPR) ont massé des unités sur le front tigréen pour appuyer les forces fédérales.

