GUINEE : voici la liste complète des fonctionnaires admis à la retraite

Le nouveau ministre de la Fonction publique et du Travail, Julien Yombouno avait annoncé le mardi dernier dans l’émission ‘‘On Refait le Monde’’ de la radio Djoma FM, la mise à la retraite de 6300 fonctionnaires à partir du 1 janvier 2022. Parmi eux, on peut citer Mamadou Ballo, ancien ministre de la Fonction publique sous le gouvernement Ibrahima Kassory Fofana, ou Nawa Damey, ancien secrétaire général du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Dans la même liste, on note également le nom de Togba Cesaire Kpoghomou, ancien ministre de la communication et dernièrement, conseiller au ministère de l’Action sociale et de la promotion féminine. Lansana Komara, ancien ministre de l’Enseignement technique, de la Formation professionnelle, du Travail et de l’Emploi, et également ancien secrétaire général du gouvernement Kassory va aussi à la retraite.

Ledjely.com vous propose la liste complète des mis à la retraite par le nouveau régime de Conakry.

Ibrahima Kindi BARRY