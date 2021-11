Ministère de l’Information et de la communication : Souleymane Bah prend fonction

Nommé par décret du chef de l’État le 24 novembre 2021, le nouveau secrétaire général du ministère de l’Information et de la communication Souleymane Bah a officiellement pris fonction ce jeudi 25 novembre en présence de la ministre Rose Pola Pricemou. La passation de service entre Mohamed Condé et Souleymane Bah a eu lieu à la villa 5 qui abrite actuellement le ministère de l’Information et de la communication.

Le secrétaire général sortant, Mohamed Condé, quitte ses fonctions en laissant ce message à son successeur : « Monsieur Souleymane Bah, le département dont vous avez la charge de gérer au côté de madame la ministre souffre de perception erronée de sa mission qui en fait un ministère uniquement politique, alors que vous aviez à faire à un ministère éminemment technique. Cette perception a impacté dans le passé sur ses ressources qui ne lui ont pas permis de s’adapter aux exigences de l’environnement numérique….ce ministère est appelé à jouer un rôle de premier plan dans la refondation de notre État. »

Le nouveau secrétaire général Souleymane Bah a dans sa communication indiqué ce qu’il compte apporter pour la réussite de la mission du département : « rien de plus que le contenu de la feuille de route qui nous a été confiée à madame la ministre. Je suis là pour apporter ma modeste contribution à l’atteinte de cet objectif. C’est ma seule vocation à cette place, m’employer à faire rayonner ce département sous votre impulsion….. C’est le lieu d’affirmer mon attachement à servir avec l’ensemble de mes collègues ici présents, je demande à chacun humblement de m’ouvrir les portes de ce département et de demander de m’y accueillir. J’arrive dans une maison que je ne connais pas. Votre sens de générosité, de solidarité et d’efficacité nous serviront ensemble et serviront nos concitoyens ».

En présidant la cérémonie de passation de service, la ministre Rose Pola Pricemou a avant tout remercié le secrétaire général sortant pour tous ses efforts qu’il a eu à fournir pour le rayonnement du ministère.

Quant au secrétaire général sortant, elle lui dira que: « le choix est tombé sur vous mais pas par hasard. C’est à cause de vos compétences, par la reconnaissance de tout ce beau monde qui connaisse en vous la technicité. On pense que vous avez le courage d’apporter de nouvelles idées, du changement ».

Après les séries de discours, Souleymane Bah a été officiellement installé dans son nouveau bureau où tous les documents lui ont été remis par le secrétaire général sortant.

Balla Yombouno