PINE : le présumé auteur du meurtre d’un bouvier mis aux arrêts

Nous l’annoncions dans une précédente dépêche, à Piné, les choses se précisent sur l’assassinat du bouvier nommé Aladji Diallo. Dans ledit district, localité relevant de la sous-préfecture de Gama Bèrèma, dans la préfecture de Lola, une dispute a éclaté dans la soirée de 24 novembre dernier entre deux bouviers et qui soldée par un mort d’homme. Au cours de l’altercation, Idrissa Condé présumé auteur, a fini par mettre fin aux jours de son camarade Aladji Diallo.

Selon le maire de Gama Bèrèma, Kémo Gamamou, qui s’est rendu très tôt ce jeudi matin sur les lieux du drame, le présumé auteur qui était en fuite a finalement été arrêté et mis sous les verrous, « Idrissa Condé qui a tué son ami Aladji Diallo dans un parc à Piné a été arrêté par les militaires et envoyé au camp. Il a reconnu les faits et a été conduit la police à Lola centre. On ne sait pas encore ce qui lui a poussé à ôter la vie de son ami », indique le maire.

Affaire à suivre.

Niouma Lazare Kamano, pour ledjely.com