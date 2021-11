PORTE-PAROLAT DU GOUVERNEMENT : Ousmane Gaoual promet « transparence, objectivité et légalité »

A l’issue du Conseil des ministres de ce jeudi 25 novembre 2021, Ousmane Gaoual Diallo a été désigné porte-parole du gouvernement de la transition. Il reviendra donc au ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire de porter la voix gouvernementale pendant cette période décisive de l’histoire de la Guinée. Et pour sa première sortie dans une émission à grande écoute, l’ancien directeur de la communication de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) a choisi « On refait le monde », diffusée sur les antennes de Djoma Médias, où il s’est exprimé sur ces nouvelles responsabilités qui lui sont confiées.

Pour commencer, le nouveau porte-parole du gouvernement dit surtout mesurer la « lourde responsabilité » qui lui est confiée. « J’ai surtout la pression de la responsabilité lorsqu’on vous confie des charges publiques. Nous mesurons le poids de la responsabilité et cela nous amène à prendre cela avec beaucoup d’humilité », a déclaré l’ancien pensionnaire de la Maison centrale.

Poursuivant son intervention, Ousmane Gaoual Diallo a promis de s’inscrire dans la dynamique édictée par le CNRD (la junte militaire qui a renversé le régime d’Alpha Condé le 05 septembre dernier) pour la réussite de sa mission. Parmi les propriétés qu’il se fixe, il a indiqué : « Apaiser les tensions pour apporter de la clarification dans les débats politiques et prendre la hauteur de se faire pour le débat dans les places publiques, être dans le moins de conflits possible et être dans la pédagogie, dans l’explication et la disponibilité par rapport aux médias ».

« Dans un premier temps, prendre la mesure de la situation et être en position d’apporter de la simplification et de la pédagogie dans la démarche du porte-parole » du gouvernement dirigé par Mohamed Béavogui, a promis Ousmane Gaoual Diallo.

Pour finir, l’ancien député uninominal de Gaoual sous les couleurs de l’UFDG a promis de garder les « qualités » qui lui sont reconnues pour pouvoir relever le défi qui l’attend. « Nous allons maintenir la transparence sur le credo de ce gouvernement. [Ce sont] l’objectivité et la légalité que nous allons porter dans l’espace public », a-t-il assuré.

Aliou Nasterlin