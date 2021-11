L’Allemagne s’engage pour une distribution équitable des vaccins. C’est ainsi que le 23 novembre dernier, ce sont 496.800 doses du vaccin Johnson&Johnson qui sont arrivées d’Allemagne à Conakry.

A l’occasion de l’arrivée des vaccins, l’ambassadeur d’Allemagne en Guinée, S.E. Ulrich Meier-Tesch, a exprimé à nouveau sa solidarité avec la Guinée : « L’Allemagne reconnaît sa responsabilité, en tant que nation industrielle, de soutenir les autres pays dans leur lutte contre le Coronavirus. Dans ce contexte et par conviction de profonde solidarité, je suis très heureux que nous puissions remettre aux autorités sanitaires guinéennes les doses de vaccins livrées aujourd’hui. Celles-ci contribueront à protéger le plus grand nombre possible de personnes contre ce dangereux virus. L’Allemagne se tient fermement aux côtés de la Guinée. Cette livraison n’était en aucun cas le premier soutien de l’Allemagne et nous continuerons à soutenir votre pays à l’avenir. »

L’Allemagne fournira au moins 175 millions de doses de vaccin aux pays émergents et en voie de développement. La plus grande partie sera distribuée via la plateforme de vaccination COVAX.

La pandémie ne peut être vaincue que si elle est maîtrisée à l’échelle mondiale : L’Allemagne s’est donc engagée dès le début en faveur d’une réponse commune et solidaire à la pandémie. Suivant le principe « personne n’est à l’abri tant que tout le monde ne l’est pas », l’Allemagne a cofondé en 2020 la plateforme Access to Covid-19 Tools Accelerator (ACT-A). L’objectif d’ACT-A est de promouvoir un accès équitable pour tous aux vaccins, aux médicaments et aux outils de diagnostic ainsi que de renforcer les systèmes de santé.

Outre le don de vaccins, l’Allemagne, actuellement deuxième bailleur de fonds, soutient ACT-A à hauteur de 2,2 milliards d’euros. La part du lion revient à la plateforme internationale de vaccins COVAX, qui a déjà pu fournir à 144 pays un total de plus de 526 millions de doses de vaccins Covid.