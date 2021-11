EDUCATION : le nouveau ministre interdit l’usage des téléphones et des objets connectés pendant les heures de cours

L’un après l’autre, les nouveaux ministres prennent progressivement possession des secteurs à eux confiés et essaient de marquer leur entrée. C’est ainsi que celui en charge de l’Enseignement pré-universitaire et de l’Alphabétisation, vient de prendre la décision interdisant « l’usage des téléphones ou autres objets connectés (tablettes, montres, écouteurs bluetooth, etc.) pendant les heures de cours et d’évaluations, dans l’enceinte des établissements scolaires publics et privés ». Se voulant ferme, Guillaume Hawing adresse un message sans équivoque aux contrevenants : « Tout téléphone ou objet connecté saisi sera remonté à la DCE/DPE et acheminé à l’IRE, en vue d’être déposé au ministère de l’Enseignement pré-universitaire et de l’Alphabétisation ». Et à l’égard des responsables qui voudraient se montrer laxistes dans l’application stricte de la décision, le ministre avertit que des missions inopinées à des fins de contrôle.