N’ZEREKORE : coup d’envoi du championnat régional de Taekwondo

La ville de N’zérékoré, abrite depuis ce samedi 27 novembre 2021, le championnat régional de Taekwondo. Le coup d’envoi de cette compétition a été officiellement donné à la maison des jeunes de N’zérékoré. Les autorités régionales, préfectorales, une délégation venue de Conakry et des responsables à la base de cette discipline ont pris part à la cérémonie de lancement de cette compétition qui est à sa première édition dans la région.

Ils sont une vingtaine de clubs de Taekwondo, venus de Siguiri, de Fria, de N’zérékoré mais aussi d’autres régions du pays à prendre part, à ce tournoi régional de karaté. La phase éliminatoire qui a démarré ce 27 novembre 2021, va connaitre 74 combats. Selon le président de la fédération guinéenne de Taekwondo, la tenue du championnat à l’intérieur va permettre de valoriser ce sport à la base. « C’est la première fois que nous organisons ça à l’intérieur du pays. Depuis 1996, toutes les activités fédérales qu’elles soient nationales ou régionales, tout se réalisait à Conakry. Cette fois avec la nouvelle équipe fédérale, nous avons décidé de délocaliser un peu certaines activités pour l’intérieur. C’est pourquoi nous sommes aujourd’hui à N’zérékoré pour lancer le championnat régional de Taekwondo. Qui est à sa première édition. Cela va nous permettre de valoriser ce sport à l’intérieur du pays et comme ça, on pourra avoir des grands athlètes », a déclaré Sékou Camara.

Parlant du déroulement de la compétition, il précise. « Ce championnat regroupe, les clubs de N’zérékoré, de Siguiri, de Fria et certains clubs de Kankan qui ne sont pas encore arrivés. Pour le moment il y a vingt clubs qui se trouvent ici pour ce championnat régional de Taekwondo. Nous avons commencé la phase éliminatoire ce matin avec les 20 clubs présents qui ont plus de 80 combattants. Il y aura 74 combats. Les meilleurs combattants auront des médailles et le club qui aura plus de médailles, aura le trophée. La compétition va durer deux jours, c’est-à-dire du samedi 27 novembre au dimanche 28 novembre 2021. Le lundi, il y aura une formation à l’intention des maîtres afin qu’ils puissent donner la pédagogie de Taekwondo à l’élémentaire ».

Du côté des autorités préfectorales, l’on se réjouit de cette initiative. Pour le préfet qui est un ancien pratiquant de ce sport, le Taekwondo est une discipline qui éduque. « J’ai un sentiment de joie et de satisfaction en voyant se tenir dans notre localité ce championnat régional de Taekwondo. C’est un art que j’ai pratiqué quand j’étais à l’époque à l’escadron N°3, j’appartenais à un club et on participait à des compétitions. En tant que préfet, je connais l’importance de ce sport. Le Taekwondo est une discipline d’éducation des jeunes. C’est un sport qui lutte contre la violence. Nous remercions les nouvelles autorités et la fédération guinéenne de Taekwondo », note, le colonel Sékou Kéita.

Pour sa part, le gouverneur de région qui, dans un passé récent avait réunis autour de lui tous les acteurs de la culture et du sport, pour prendre des dispositions afin de redorer le blason de ces secteurs dans la région, n’a pas aussi caché sa satisfaction. Mohamed Lamine Kéita, a par ailleurs saisi l’occasion pour inviter les parents à laisser les enfants pratiquer le sport. « Je sollicite auprès des parents de laisser les enfants faire du sport dans toutes les disciplines. C’est ce qui pourra permettre à la Guinée d’avoir le meilleurs prix sur le continent et pourquoi pas au-delà. Je suis vraiment content que cette compétition se déroule en région forestière ».

Niouma LazareKamano, pour ledjely.com