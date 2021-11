FEGUIFOOT : Thierno Saidou Diakité, entre satisfaction et regret après la mise en place du CONOR

Comme nous l’annoncions dans une précédente dépêche, la FIFA a décidé de mettre en place une commission de normalisation (CONOR) à la tête de la fédération guinéenne de football pour gérer la crise qui secoue l’institution. Interrogé sur la mise en place de cette commission, Thierno Saidou Diakité, consultant sportif et membre de la COCAN, estime qu’il s’agit là d’une décision salutaire mais qui, à l’en croire, aurait dû intervenir plus tôt afin de rapidement trouver une solution à la crise qui affecte la gouvernance du football guinéen.

Se réjouissant de la mise en place de la CONOR, Thierno Saidou Diakité, dit « la mise en place du CONOR va mettre fin à la crise dans laquelle se trouve confronté le football guinéen ».

Plus loin, le consultant a laissé entendre que l’instance dirigeante du football mondial aurait dû prendre cette décision dès après le début de la crise afin que celle-ci ne perdure pas, « je déplore le fait que la FIFA ait retardé cette décision. Au mois de juin, il y a eu une mission conjointe [CAF et FIFA] qui a rencontré toutes les parties prenantes et on s’attendait à ce que deux ou trois semaines plus tard une décision soit prise. Ce silence a donné lieu à des spéculations et cela a contribué à accentuer la crise. Désormais chacun est situé sur l’avenir du football guinée » explique le consultant.

Evoquant une éventuelle candidature d’Antonio Souaré à la tête de la fédération après la révision et l’adoption des textes règlementaires de la FEGUIFOOT, Thierno Saidou Diakité reste prudent, « la question est pertinente mais pour l’instant soyons prudent et n’anticipons pas sur ce qui viendra. Attendons le travail de la commission et en ce moment, on saura quelles seront les candidatures qui vont être retenues ou pas » a-t-il conclu.

A noter que la délégation de la FIFA sera présente en Guinée à partir du 5 décembre prochain.

KINDI