Ligue 1 Salam : la SAG fait tomber le champion de Guinée 

C’est une très bonne semaine pour les clubs de la savane guinéenne en ligue 1 salam. Après la victoire du Milo football club hier, la SAG de Siguiri s’est aussi imposée ce dimanche au stade M’ballou Mady Diakité glao de Kankan face au Horaya AC sur le score d’un but à zéro ( 1- 0).

La cinquième journée du championnat national ligue 1 Salam s’est poursuivie ce dimanche sur plusieurs pelouses du pays. A Kankan, ce sont les rouges et blancs de Matam qui étaient reçus par l’Ashanti golden boys de siguiri. Au terme d’une rencontre très attendue et où le stade était plein à craquer, les joueurs de Siguiri se sont miraculeusement imposés malgré les multiples occasions du champion en titre. Le seul but du match est intervenu à la 58ème minute sur penalty. Il a été transformé par Mohamed Madani Diarra. Les visiteurs domineront la grande partie de la rencontre avec de nombreuses occasions mais ne parviendront pas à marquer. Un manque d’efficacité symbolisé par le penalty manqué par Pape Abdoul N’diaye à la 77ème minute. Cette deuxième défaite consécutive du Horaya Athletic Club sonne comme un coup dur pour les joueurs de Lamine Ndiaye et au même moment, les poulains de Kaïn Camara se relancent dans ce championnat.