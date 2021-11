MINISTERE DE LA COMMUNICATION : Adèle Camara fixe ses priorités

Nommée le week-end dernier par décret du président de la transition le Colonel Mamadi Doumbouya, Adèle Camara, désormais cheffe de Cabinet du ministère de l’Information et de la Communication a pris fonction ce lundi 29 novembre 2021. La passation de service entre la cheffe de cabinet sortante Fatoumata Tété Camara et l’entrante s’est déroulée à la ‘‘Villa 5’’ située dans la cité des nations à Boulbinet.

La cérémonie a tout d’abord débuté par le discours de remerciement de Fatoumata Tété Camara, la Cheffe de Cabinet sortante à l’endroit du personnel dudit département.

Pour Adèle Camara, en sa qualité de nouvelle cheffe de cabinet du ministère de l’Information et de la Communication s’est dite consciente des défis qui l’attendent, « je suis parfaitement consciente que dans cette phase historique de refondation de notre nation, le ministère de l’Information et de la communication sera le socle sur lequel reposera toute la dynamique de reconstruction du paysage politique socio-économique d’une Guinée nouvelle. Nous savons que c’est par les services de ce département que passeront les directives et toutes les activités d’informations publiques, de sensibilisations et de mobilisations de nos concitoyens autour de nos objectifs communs de rassemblement et de développement. C’est pourquoi, je prends ici l’engagement que je ferai usage de toute ma disponibilité et de toutes mes compétences pour répondre honorablement aux attentes de notre hiérarchie et de nos laborieuses populations » souligne l’ancienne présentatrice du journal télévisé de 20 heures 30 de la RTG.

Représentant le département, Souleymane ‘‘Thiaguel’’ Bah, a fait savoir que la nomination de la journaliste est une forme de donner la possibilité à d’autres Guinéens d’exprimer leur talent et leur volonté de servir notre pays.

